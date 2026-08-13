जौहर यूनिवर्सिटी के 38 भवनों पर बुलडोजर चलेगा या राहत मिलेगी? ध्वस्तीकरण पर अब 25 को आएगा फैसला

जागरण संवाददाता, मुरादाबाद। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खां के रामपुर स्थित जौहर विश्वविद्यालय के 38 भवनों के ध्वस्तीकरण आदेश प्रकरण में गुरुवार को कमिश्नर आंजनेय कुमार सिंह की कोर्ट सुनवाई हुई। विश्वविद्यालय प्रबंधन की ओर से अधिवक्ता जुनैद एजाज व रामपुर विकास प्राधिकरण (आरडीए) की ओर से शासकीय अधिवक्ता दिनेश सिंह चौहान ने अपने-अपने तर्क रखे।

शासकीय अधिवक्ता ने आरडीए की रिपोर्ट व रिकार्ड पेश किया। तहसील की रिपोर्ट के लिए कोर्ट से और वक्त मांगा। जिस पर विश्वविद्यालय के अधिवक्ता ने तर्क करते हुए मास्टर प्लान, जोनल डेवलपमेंट प्लान, बाईलास, रेगुलेशन, नियमावली व धारा 59 कैसे लागू है? इस पर जवाब मांगा।

यह भी कहा कि जो नक्शे मांगे जा रहे हैं। पहले ही उनकी जांच हुई थी। 27 भवनों का रिकार्ड डीएम रामपुर के यहां है जिन्हें पीडब्ल्यूडी ने सत्यापित किया है। उसे मंगाया जाए। दोनों पक्षों को सुनने के बाद कमिश्नर कोर्ट ने सुनवाई के लिए नई तारीख 25 अगस्त तय कर दी है।

रामपुर विकास प्राधिकरण (आरडीए) के उपाध्यक्ष व जिलाधिकारी ने 15 जुलाई को जौहर विश्वविद्यालय के 40 भवनों में 38 को अवैध ठहराया था। इस आदेश के खिलाफ विश्वविद्यालय प्रबंधन की ओर से अधिवक्ता जुनैद एजाज की ओर से कमिश्नर कोर्ट में 20 जुलाई को अपील दायर की थी।

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जिस पर सुनवाई के लिए 28 जुलाई की तारीख तय की गई थी। मगर, मुरादाबाद में अधिवक्ता आमोद अग्रवाल की मृत्यु पर शोक दिवस घोषित कर दिया गया जिसके चलते अधिवक्ता ने एक दिन पूर्व ही सुनवाई के लिए कमिश्नर कोर्ट में अर्जी लगाई थी।