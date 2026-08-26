मुरादाबाद: ईद मिलादुन्नबी जुलूस में आए 10 म्यूजिक सिस्टम, इमाम ने निकलने से किया इनकार; दो घंटे रुका जुलूस

जागरण संवाददाता, मुरादाबाद। जश्ने ईद मिलादुन्नबी के मौके पर बुधवार को नगर पंचायत पाकबड़ा सहित आसपास के गांवों में जुलूसे मुहम्मदी निकाला गया। पाकबड़ा में जहां जुलूस में इस्लामिक झंडों के साथ तिरंगा भी शान से लहराया गया, वहीं रतनपुर कलां में म्यूजिक सिस्टम को लेकर जुलूस करीब दो घंटे रुका रहा। इमाम के पहले से किए गए एलान के बावजूद जुलूस में आठ-दस म्यूजिक सिस्टम पहुंच गए।

इन्हें देखकर इमाम ने जुलूस निकालने से मना कर दिया। बाद में संभ्रांत लोगों और पुलिस के हस्तक्षेप से म्यूजिक सिस्टम वापस कराए गए, जिसके बाद जुलूस निकाला गया। इमाम सैय्यद मुफ्ती राहिद ने पहले ही एलान किया था रतनपुर कलां में इमाम सैय्यद मुफ्ती राहिद ने पहले ही एलान किया था कि जुलूस में म्यूजिक सिस्टम शामिल नहीं होंगे और नबी का जिक्र करते हुए जुलूस शांतिपूर्वक निकाला जाएगा। बुधवार को जुलूस की तैयारी के दौरान बुध बाजार में करीब आठ-दस म्यूजिक सिस्टम पहुंच गए। म्यूजिक सिस्टम देखकर इमाम ने जुलूस निकालने से मना कर दिया और मस्जिद से बाहर नहीं निकले। इसको लेकर ग्रामीणों और इमाम के बीच करीब दो घंटे तक बातचीत होती रही। बाद में पुलिस और संभ्रांत लोगों ने हस्तक्षेप कर सभी म्यूजिक सिस्टम वापस कराए। इसके बाद सुबह करीब दस बजे जुलूस निकाला गया।