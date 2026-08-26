मुरादाबाद: ईद मिलादुन्नबी जुलूस में आए 10 म्यूजिक सिस्टम, इमाम ने निकलने से किया इनकार; दो घंटे रुका जुलूस
रतनपुर कलां में ईद मिलादुन्नबी जुलूस डीजे विवाद के कारण दो घंटे रुका रहा, इमाम ने निकलने से मना किया। पुलिस और संभ्रांत लोगों के हस्तक्षेप से डीजे हटाए गए, जिसके बाद जुलूस शांतिपूर्वक निकाला गया।
HighLights
रतनपुर कलां में म्यूजिक सिस्टम के कारण जुलूस रुका
इमाम ने म्यूजिक सिस्टम शामिल होने पर जुलूस रोका
पाकबड़ा में तिरंगे के साथ निकला शांतिपूर्ण जुलूस
जागरण संवाददाता, मुरादाबाद। जश्ने ईद मिलादुन्नबी के मौके पर बुधवार को नगर पंचायत पाकबड़ा सहित आसपास के गांवों में जुलूसे मुहम्मदी निकाला गया। पाकबड़ा में जहां जुलूस में इस्लामिक झंडों के साथ तिरंगा भी शान से लहराया गया, वहीं रतनपुर कलां में म्यूजिक सिस्टम को लेकर जुलूस करीब दो घंटे रुका रहा। इमाम के पहले से किए गए एलान के बावजूद जुलूस में आठ-दस म्यूजिक सिस्टम पहुंच गए।
इन्हें देखकर इमाम ने जुलूस निकालने से मना कर दिया। बाद में संभ्रांत लोगों और पुलिस के हस्तक्षेप से म्यूजिक सिस्टम वापस कराए गए, जिसके बाद जुलूस निकाला गया।
इमाम सैय्यद मुफ्ती राहिद ने पहले ही एलान किया था
रतनपुर कलां में इमाम सैय्यद मुफ्ती राहिद ने पहले ही एलान किया था कि जुलूस में म्यूजिक सिस्टम शामिल नहीं होंगे और नबी का जिक्र करते हुए जुलूस शांतिपूर्वक निकाला जाएगा। बुधवार को जुलूस की तैयारी के दौरान बुध बाजार में करीब आठ-दस म्यूजिक सिस्टम पहुंच गए। म्यूजिक सिस्टम देखकर इमाम ने जुलूस निकालने से मना कर दिया और मस्जिद से बाहर नहीं निकले। इसको लेकर ग्रामीणों और इमाम के बीच करीब दो घंटे तक बातचीत होती रही। बाद में पुलिस और संभ्रांत लोगों ने हस्तक्षेप कर सभी म्यूजिक सिस्टम वापस कराए। इसके बाद सुबह करीब दस बजे जुलूस निकाला गया।
अन्य जगहों पर भी निकला जुलूस
वहीं नगर पंचायत पाकबड़ा में शनिवार के बाजार स्थित जामा मस्जिद से सुबह आठ बजे जुलूसे मुहम्मदी की शुरुआत हुई। हाफिज मु. अली ने नाते पाक पढ़ी। जामा मस्जिद के इमाम काजी शम्मे आलम की सदारत में जुलूस शनिवार का बाजार, मुल्लानो वाला, होली वाला कुआं, जुमेरात का बाजार, गनी नगर, पंचायत घर, दिल्ली सर्विस रोड, थाने के सामने से डींगरपुर अंडरपास, हाशमपुर चौराहा और कैलसा रोड होते हुए दोपहर में समाप्त हुआ।
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जुलूस में 'सरकार की आमद मरहबा' के नारे गूंजते रहे। जगह-जगह लंगर कराया गया और फूल बरसाकर स्वागत किया गया।
जुलूस में इस्लामिक झंडों के साथ युवाओं ने तिरंगा भी लहराया
जुलूस में इस्लामिक झंडों के साथ युवाओं ने तिरंगा भी लहराया। समापन पर काजी शम्मे आलम ने देश में खुशहाली और कौम की तरक्की के लिए दुआ कराई। सुरक्षा व्यवस्था के लिए भारी संख्या में पुलिस बल तैनात रहा। इस दौरान चेयरमैन मु. याकूब, सैय्यद नजीरुल कादरी, सूफी मुजीब आलम, शाहनवाज, जफर आलम, हाजी रियासत हुसैन, दानिश मलिक, दानिश कादरी आदि रहे।
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