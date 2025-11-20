Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    मुरादाबाद में जेल से रंगदारी! पूर्व ब्लॉक प्रमुख पर प्रॉपर्टी डीलर से वसूली का आरोप

    By Jagran News Edited By: Nirmala Bohra
    Updated: Thu, 20 Nov 2025 08:16 PM (IST)

    बलरामपुर जेल में बंद पूर्व ब्लॉक प्रमुख ललित कौशिक पर मुरादाबाद के एक प्रॉपर्टी डीलर से पांच लाख रुपये की रंगदारी मांगने का आरोप है। पीड़ित ने पुलिस को बताया कि उसे डाक से चिट्ठी भेजकर रंगदारी मांगी गई और पैसे न देने पर हत्या की धमकी दी गई। पुलिस ने ललित कौशिक के साथी कमलवीर के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। पीड़ित पहले भी ललित कौशिक के कारण जेल जा चुका है।

    prefferd source google
    Hero Image

    ललित कौशिक के साथी कमलवीर के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। प्रतिकात्‍मक

    मुरादाबाद । बलरामपुर जेल में बंद पूर्व ब्लाक प्रमुख ललित कौशिक ने प्रापर्टी डीलर से पांच लाख रुपये रंगदारी मांगी है। यह रकम डाक से चिट्ठी भेजकर मांगी गई है। आरोप है कि रकम न देने पर ललित कौशिक ने अपने गुर्गों से हत्या करने की धमकी दी गई है। पुलिस ने शिकायती पत्र के आधार पर ललित कौशिक के साथी कमलवीर के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    मझोला के शांति नगर निवासी चेतेंद्र उर्फ चेतन चौधरी ने मझोला पुलिस को दिए शिकायती पत्र में बताया कि बिलारी के मोहल्ला पश्चिमी शाहबाद रोड वाले घर पर 14 नवंबर को डाक से एक चिट्ठी आई। वह मकान में बेच चुका हैं उसके दूसरे हिस्से में मेरा भाई रहता है। चिट्ठी पढ़कर वह दंग रह गया। जिसमें ललित कौशिक ने उसे पांच लाख रुपये की रंगदारी मांगी थी। वह ललित कौशिक की वजह से छह माह जेल में रहा हूं। फिर वह मुझे परेशान कर रहा है। चेतेंद्र का कहना है कि जब वह तारीख पर जाता था तो हर तारीख पर ललित कौशिक को बीस हजार रुपये देता था।

    खुशवंत उर्फ भीम को भी हर माह दस हजार रुपये देता था। एक तारीख पर ललित कौशिक और कमलवीर एक साथ मिले। तब ललित कौशिक ने उससे बीस हजार रुपये कमलवीर को दिलवाए। इस दौरान यह भी कहा कि अगली तारीख पर 50 हजार रुपये दे देना। चेतेंद्र ने कहा कि वह बर्बाद हो गया है अब उसके पास रुपये नहीं है तो उन्होंने धमकी देकर शांत कर दिया। उसका मकान भी बिक गया है। अब फिर से उससे रुपये मांगे जा रहे हैं। उन्होंने धमकी दी है कि अगर पांच लाख रुपये नहीं दिए तो हमारे कुछ लोग जेल से बाहर हैं। उनके जरिए ही तेरी हत्या करा दी जाएगी। एसपी सिटी कुमार रणविजय सिंह ने बताया कि शिकायती पत्र के आधार पर दोनों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली है।