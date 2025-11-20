मुरादाबाद में जेल से रंगदारी! पूर्व ब्लॉक प्रमुख पर प्रॉपर्टी डीलर से वसूली का आरोप

मुरादाबाद । बलरामपुर जेल में बंद पूर्व ब्लाक प्रमुख ललित कौशिक ने प्रापर्टी डीलर से पांच लाख रुपये रंगदारी मांगी है। यह रकम डाक से चिट्ठी भेजकर मांगी गई है। आरोप है कि रकम न देने पर ललित कौशिक ने अपने गुर्गों से हत्या करने की धमकी दी गई है। पुलिस ने शिकायती पत्र के आधार पर ललित कौशिक के साथी कमलवीर के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है।

मझोला के शांति नगर निवासी चेतेंद्र उर्फ चेतन चौधरी ने मझोला पुलिस को दिए शिकायती पत्र में बताया कि बिलारी के मोहल्ला पश्चिमी शाहबाद रोड वाले घर पर 14 नवंबर को डाक से एक चिट्ठी आई। वह मकान में बेच चुका हैं उसके दूसरे हिस्से में मेरा भाई रहता है। चिट्ठी पढ़कर वह दंग रह गया। जिसमें ललित कौशिक ने उसे पांच लाख रुपये की रंगदारी मांगी थी। वह ललित कौशिक की वजह से छह माह जेल में रहा हूं। फिर वह मुझे परेशान कर रहा है। चेतेंद्र का कहना है कि जब वह तारीख पर जाता था तो हर तारीख पर ललित कौशिक को बीस हजार रुपये देता था।