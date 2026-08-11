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    इंस्टाग्राम पर दोस्ती के बाद शादी की जिद पर घर से निकली गोंडा की किशोरी, किशोरी की इस कहानी का ऐसे हुआ अंत

    By Mohsin Pasha Edited By: Anshul Bhartariya
    Updated: Tue, 11 Aug 2026 02:40 PM (IST)

    गोंडा की एक नाबालिग किशोरी इंस्टाग्राम पर हुई दोस्ती के बाद बाराबंकी के युवक से शादी करने की जिद पर घर से निकल गई। दिल्ली में भटकने के बाद उसे रेलवे स ...और पढ़ें

    एआई जेनरेटेड इमेज है।

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    1. 17 जुलाई को घर से निकली, दिल्ली में कई दिन तक भटकती रही

    जागरण संवाददाता, मुरादाबाद। इंस्टाग्राम पर हुई दोस्ती धीरे-धीरे इतनी गहरी हो गई कि गोंडा की नाबालिग किशोरी ने उसे प्यार समझ लिया। बाराबंकी के युवक से शादी करने की जिद पर अड़ी किशोरी स्वजन से नाराज होकर घर से निकल गई। पहले दिल्ली पहुंची और कई दिन तक भटकती रही। इसके

    बाद युवक के बुलाने पर बाराबंकी जाने के दौरान रेलवे सुरक्षा टीम की नजर उस पर पड़ गई। टीम ने उसे रेलवे चाइल्ड लाइन के सुपुर्द कर दिया। सोमवार को किशोरी को बाल कल्याण समिति के सामने पेश किया गया। काउंसिलिंग के बाद उसे उसकी मां के सुपुर्द कर दिया गया।

    काउंसिलिंग के दौरान किशोरी ने चाइल्ड लाइन की टीम को बताया कि करीब छह महीने पहले इंस्टाग्राम पर उसकी दोस्ती बाराबंकी निवासी अखिलेश कुमार से हुई थी। दोनों के बीच लगातार बातचीत होने लगी। किशोरी के अनुसार बातचीत के दौरान युवक ने उससे शादी करने का वादा किया।

    बात इतनी आगे बढ़ी कि उसने अपने परिवार को भी युवक से शादी करने की इच्छा बता दी। किशोरी का आरोप है कि उसकी बात सुनकर परिवार के लोग नाराज हो गए। इसके बाद उसका उत्पीड़न किया जाने लगा और उसे आए दिन घर से बाहर निकाल दिया जाता था। परिवार से बढ़ते विवाद के बीच वह 17 जुलाई को घर से निकल गई।

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    घर से निकलने के बाद वह दिल्ली पहुंच गई। वहां कई दिनों तक इधर-उधर भटकती रही। अखिलेश को बुलाया लेकिन, दिल्ली नहीं आया। बाद में अखिलेश ने उसे फोन कर बाराबंकी आने के लिए कहा। किशोरी दिल्ली से बाराबंकी जाने के लिए रवाना हुई, लेकिन रास्ते में रेलवे सुरक्षा टीम ने उसे पकड़ लिया।

    पूछताछ के बाद उसे चाइल्ड लाइन के हवाले कर दिया गया। काउंसिलिंग के दौरान किशोरी ने कहा कि वह अखिलेश से ही शादी करेगी। उसने यह भी बताया कि युवक उसका दूर का रिश्तेदार है। बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष अमित कौशल ने बताया कि काउंसिलिंग के दौरान किशोरी ने अपनी मां के साथ जाने की इच्छा जताई।

    इस पर उसे मां के सुपुर्द कर दिया गया। स्वजन को समझाया गया है कि किशोरी के साथ किसी तरह की मारपीट या उत्पीड़न न करें। मामले में स्वजन ने आरोपित युवक के खिलाफ गोंड़ा में प्राथमिकी भी दर्ज करा रखी है। किशोरी को भी समझाया गया है कि बालिग होने तक शादी अथवा जीवन से जुड़ा कोई बड़ा निर्णय न ले। समिति की टीम उसकी निगरानी करती रहेगी।

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