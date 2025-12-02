'समय पर एंबुलेंस आती तो बच जाती जान', हाईवे हादसे पर मेजर खुशबू पाटनी का दावा; लोगों पर भड़कीं

जागरण संवाददाता, मुरादाबाद। अभिनेत्री दिशा पाटनी की बहन मेजर खुशबू दिशा पाटनी ने इंस्टाग्राम पर दो मिनट 45 सेकेंड वीडियो पोस्ट किया है। जिसमें वह दावा कर रही हैं कि हादसे के वक्त मुरादाबाद से गुजर रही थीं। उन्होंने देखा कि हाईवे पर लाशों पड़ी और घायल तड़प रहे हैं।

उन्होंने तुरंत एंबुलेंस के लिए काल की लेकिन काफी देर तक एंबुलेंस नहीं आई तो उन्होंने लाशों को उठाया और अपनी गाड़ी व आटो से घायलों को अस्पताल भिजवाया। इस दौरान उनके कपड़े भी खून से सन गए। फिल्म अभिनेत्री की बहन मेजर खुशबू ने अपनी वीडियो में सवाल उठाया कि जब मौके पर पहुंची तो उस समय तीन चार लड़के खड़े थे, लेकिन कोई भी मदद नहीं कर रहा था।

सभी मोबाइल से वीडियो बना रहे थे। मैंने पहुंचकर मदद करनी शुरू की। बार-बार लोगों से मदद करने के लिए कहती रही, लेकिन इसके बाद भी कोई मदद के लिए नहीं आया। काफी देर बाद कुछ लड़के मदद के लिए आए। फोन करने के बाद भी एंबुलेंस देरी से पहुंची। अगर एंबुलेंस समय से आ जाती तो कुछ लोगों की जान बच सकती थी।