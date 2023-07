बीते दो दिनों थाना पुलिस अपने-अपने क्षेत्रों में भ्रमण करके टूटे पोल और लटके हुए तारों की रिपोर्ट बनाकर विद्युत विभाग को भेजी है। इस संबंध में एसएसपी हेमराज मीना इस मामले में सीओ और थाना प्रभारियों के साथ बैठक की थी। जिसमें कांवड़ मार्ग पर बिजली लाइनों को चेक करके आवश्यकता के अनुसार उसे ऊंचा कराने के निर्देश दिए।

Meerut Kanwar Accident : हादसे के बाद टूटी अफसरों की नींद

Your browser does not support the audio element.

जागरण संवाददाता,मुरादबाद: कांवड़ यात्रा के दौरान मेरठ में हाइटेंशन लाइन से डीजे टकराने के बाद करंट से छह कांवड़ियों की मृत्यु हो गई। इस हादसे के बाद शासन ने सभी जनपदों में हाईटेंशन लाइन को दुरुस्त कराने के निर्देश दिए थे। बीते दो दिनों थाना पुलिस अपने-अपने क्षेत्रों में भ्रमण करके टूटे पोल और लटके हुए तारों की रिपोर्ट बनाकर विद्युत विभाग को भेजी है। इस संबंध में एसएसपी हेमराज मीना इस मामले में सीओ और थाना प्रभारियों के साथ बैठक की थी। जिसमें कांवड़ मार्ग पर बिजली लाइनों को चेक करके आवश्यकता के अनुसार उसे ऊंचा कराने के निर्देश दिए। इसके साथ ही आगामी मुहर्रम को देखते हुए अभी से व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के लिए कहा है। शनिवार को मेरठ के भावनपुर थाना क्षेत्र के राली चौहान गांव में कांव़ड़ियों का डीजे हाईटेंशन लाइन से टकरा गया। इससे करंट की चपेट में आकर छह कांवड़ियों की मौत हो गई। जबकि छह से अधिक लोग झुलस गए थे। इस घटना के बाद मुरादाबाद में भी व्यवस्थाओं को दुरुस्त किया जा रहा है,ताकि इस तरह का कोई हादसा न हो। एसपी सिटी अखिलेश भदौरिया ने बताया कि कांवड़ मार्ग पर हाईटेंशन लाइन को चेक किया जा रहा है। इस संबंध में विद्युत विभाग के अधिकारियों को रिपोर्ट भी भेजी गई है। जिन स्थानों में तार नीचे लटक रहे हैं,इसके साथ ही पोल टूट हैं,उन्हें दुरुस्त किया जा रहा है,ताकि कोई हादसा न हो।

Edited By: Nitesh Srivastava