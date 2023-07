इस मामले में अभिनेत्री व पूर्व सांसद जयाप्रदा की ओर उनके प्रतिनिधि अधिवक्ता मुस्तफा हुसैन ने प्राथमिकी दर्ज कराई थी। विशेष लोक अभियोजक मोहनलाल विश्नोई ने बताया कि इस मामले में कोर्ट ने पूर्व सांसद व अभिनेत्री जयाप्रदा को बयान दर्ज कराने के लिए तलब किया था। लेकिन उनके अधिवक्ता की ओर से 15 दिन का मेडिकल कोर्ट के सामने प्रस्तुत किया गया।

अभिनेत्री जयाप्रदा पर अभद्र टिप्पणी के मामले में सुनवाई टली

Your browser does not support the audio element.

जासं, मुरादाबाद : रामपुर की पूर्व सांसद व अभिनेत्री जयाप्रदा पर अभद्र टिप्पणी के मामले गुरूवार को सुनवाई होनी थी। इस मामले में कोर्ट ने उन्हें तलब किया था। लेकिन, उनके अधिवक्ता की ओर से कोर्ट में मेडिकल दाखिल करते हुए समय देने की मांग की। कोर्ट ने इसे स्वीकार करते हुए 28 जुलाई की तारीख दी है। साल 2019 में कटघर थाना क्षेत्र के मुस्लिम डिग्री कालेज में लोकसभा चुनाव में जीत के बाद सम्मान समारोह का आयोजन किया गया था। इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए सपा नेता आजम खां, सांसद डा. एसटी हसन, अब्दुल्ला आजम, फिरोज खां व आयोजक मुहम्मद आरिज, रामपुर के पूर्व चेयरमैन अजहर खान पर अभद्र टिप्पणी के आरोप लगे थे। इस मामले में अभिनेत्री व पूर्व सांसद जयाप्रदा की ओर उनके प्रतिनिधि अधिवक्ता मुस्तफा हुसैन ने प्राथमिकी दर्ज कराई थी। विशेष लोक अभियोजक मोहनलाल विश्नोई ने बताया कि इस मामले में कोर्ट ने पूर्व सांसद व अभिनेत्री जयाप्रदा को बयान दर्ज कराने के लिए तलब किया था। लेकिन उनके अधिवक्ता की ओर से 15 दिन का मेडिकल कोर्ट के सामने प्रस्तुत किया गया। जिसमें बीमार होने की जानकारी दी गई। कोर्ट ने अगली सुनवाई के लिए 28 जुलाई की तारीख दी है।

Edited By: Mohammed Ammar