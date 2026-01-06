Language
    GJU Exam Date Sheet 2026: 12 जनवरी से शुरू होंगी परीक्षाएं, यहाँ से डाउनलोड करें परीक्षा कार्यक्रम

    By Tej Prakash Saini Edited By: Anshul Bhartariya
    Updated: Tue, 06 Jan 2026 07:45 AM (IST)

    गुरु जंभेश्वर विश्वविद्यालय ने शिक्षा सत्र 2025-26 के स्नातक और परास्नातक प्रथम सेमेस्टर की प्रारंभिक परीक्षा तिथियां जारी कर दी हैं। स्नातक की परीक्ष ...और पढ़ें

    गुरु जंभेश्वर विश्वविद्यालय

    जागरण संवाददाता, मुरादाबाद। गुरु जंभेश्वर विश्वविद्यालय ने शिक्षा सत्र 2025-26 की स्नातक एवं परास्नातक प्रथम सेमेस्टर की परीक्षाओं का प्रारंभिक (अस्थायी) परीक्षा कार्यक्रम जारी कर दिया है। कुलसचिव गिरीश द्विवेदी ने बताया कि इसमें महाविद्यालयों के प्राचार्यों से सुझाव भी मांगे गए है। क्योंकि रुवि की परीक्षा भी चल रही हैं।

    ऐसे में समय और विषय को लेकर कोई सुझाव प्राचार्य देंगे तो उसपर विचार करने के बाद जल्द फाइनल परीक्षा कार्यक्रम जारी कर दिया जाएगा। स्नातक प्रथम सेमेस्टर की परीक्षाएं 12 जनवरी से 11 फरवरी तक चलेंगी, जबकि परास्नातक प्रथम सेमेस्टर की परीक्षाएं 15 जनवरी से शुरू होंगी।

    स्नातक की परीक्षाएं सुबह 11 बजे से दोपहर एक बजे तक और परास्नातक की परीक्षाएं दोपहर 2 बजे से शाम 4 बजे तक आयोजित की जाएंगी। पहले दिन स्नातक प्रथम सेमेस्टर की परीक्षाएं 12 जनवरी (सोमवार) से शुरु परीक्षाओं का समय सुबह 11 से दोपहर एक बजे तक रहेगा।

    इसमें बीए प्रथम सेमेस्टर के यात्रा एवं पर्यटन प्रबंधन- पर्यटन की अवधारणा, फारसी मूल व्याकरण एवं सरल गद्य बोध, प्रयोगात्मक हिंदी- प्रयोजन मूलक हिंदी का स्वरूप, र्दू – उर्दू जबान-ओ-अदब का इतिहास एवं कवायद-ओ-इंशा, बीएससी प्रथम सेमेस्टर भौतिक विज्ञान- गणितीय भौतिकी एवं न्यूटनियन यांत्रिकी, बीएससी (आनर्स) कृषि संप्रेषण कौशल, बीबीए प्रथम सेमेस्टर में व्यवसायिक अर्थशास्त्र, बीबीए (स्वास्थ्य सेवा)- लेखांकन की मूल बातें, बीसीए कंप्यूटर की मूलभूत जानकारी एवं पीसी साफ्टवेयर की परीक्षा होगी।

    परास्नातक प्रथम सेमेस्टर का परीक्षा का 15 जनवरी (गुरुवार) को समय दोपहर दो से शाम चार बजे तक रहेगा। इस दिन एमएससी भौतिक विज्ञान- गणितीय भौतिकी, एमएससी रसायन विज्ञान- अकार्बनिक रसायन विज्ञान, एमएससी प्राणी विज्ञान- अकशेरुकी प्राणी, एमएससी वनस्पति विज्ञान- शैवाल, कवक, लाइकेन एवं ब्रायोफाइट की परीक्षा होगी।

    गुरु जंभेश्वर विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. सचिन माहेश्वरी ने बताया कि अभी प्रारंभिक परीक्षा कार्यक्रम जारी किया गया है, जिसे शीघ्र ही विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत सेमेस्टर प्रणाली में कम समय में परीक्षाएं संपन्न कराने को ध्यान में रखते हुए यह कार्यक्रम तैयार किया गया है। विश्वविद्यालय प्रशासन ने परीक्षा से संबंधित सभी तैयारियां समय पर पूरी करने के निर्देश दिए हैं।

     

