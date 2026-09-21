लोदीपुर धाम में 1.67 करोड़ से गुरु जंभेश्वर मंदिर का होगा कायाकल्प, श्रद्धालुओं को मिलेंगी आधुनिक सुविधाएं

जागरण संवाददाता, मुरादाबाद। लोदीपुर धाम स्थित श्री गुरु जंभेश्वर मंदिर में श्रद्धालुओं और पर्यटकों को जल्द ही बेहतर सुविधाएं मिलेंगी। धार्मिक आस्था के इस प्रमुख केंद्र को पर्यटन की दृष्टि से विकसित करने के लिए पर्यटन विभाग ने 167.79 लाख रुपये की परियोजना स्वीकृत की है। रविवार को सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत मंदिर परिसर में यज्ञ के बाद परियोजना का विधि-विधान से भूमि पूजन किया गया। इसके साथ ही मंदिर परिसर के विकास और सुंदरीकरण की दिशा में काम शुरू हो गया।

रविवार सुबह सात बजे मंदिर परिसर में यज्ञ किया गया। इसमें श्रद्धालुओं ने आहुति देकर क्षेत्र की सुख-समृद्धि और जनकल्याण की कामना की। इसके बाद सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग के मंत्री भूपेन्द्र सिंह चौधरी ने पर्यटन विकास परियोजना का भूमि पूजन किया। परिसर में प्रस्तावित सुविधाओं और विकास कार्यों की जानकारी भी दी गई।

सहायक पर्यटन अधिकारी प्रदीप टम्टा ने बताया कि प्रस्तावित कार्य पूरे होने के बाद श्रद्धालुओं और पर्यटकों को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी। इससे क्षेत्र में पर्यटन गतिविधियों को भी प्रोत्साहन मिलने की उम्मीद है। भूमि पूजन कार्यक्रम में एमएलसी डा. जयपाल सिंह व्यस्त, गोपाल अंजान, विधायक रितेश गुप्ता, जिला पंचायत की प्रशासक डा. शैफाली चौहान, भाजपा जिलाध्यक्ष आकाश पाल, महानगर अध्यक्ष गिरीश, महापौर विनोद अग्रवाल समेत अन्य जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। श्री जंभेश्वर धाम समिति के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सचिव अजीत विश्नोई, राजन विश्नोई, मंदिर के गुरुजी, समिति के अन्य पदाधिकारी उपस्थित रहे।

बहुउद्देश्यीय हाल से यात्री शेड तक होंगे काम 167.79 लाख रुपये की स्वीकृत लागत वाली परियोजना के लिए फिलहाल 100 लाख रुपये की धनराशि अवमुक्त की गई है। इसके तहत मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए कई निर्माण और विकास कार्य कराए जाएंगे। इनमें बहुउद्देश्यीय हाल, यात्री शेड, स्वागत द्वार, शौचालय ब्लाक, पेवर ब्लाक, प्रकाश व्यवस्था और लैंडस्केपिंग प्रमुख हैं।