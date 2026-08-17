मुरादाबाद में पांचवां तेंदुआ पिंजरे में कैद: रामूवाला शेखू गांव में वन विभाग ने लगाया था ट्रैप, गांव में अभी भी डर

जागरण संवाददाता, मुरादाबाद। रामगंगा खादर क्षेत्र में तेंदुओं की दहशत के बीच वन विभाग को ठाकुरद्वारा के रामूवाला शेखू गांव में लगाए गए पिंजरे में एक और तेंदुआ कैद हो गया। सर्च अभियान के दौरान पकड़े गए तेंदुओं में यह पांचवां है। सुबह ग्रामीणों को इसकी जानकारी हुई तो बड़ी संख्या में लोग मौके पर पहुंच गए।

पिंजरे में कैद तेंदुए को देखने के लिए काफी देर तक भीड़ लगी रही। वन विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर तेंदुए को सुरक्षित कब्जे में लिया। ठाकुरद्वारा के रामूवाला शेखू गांव में पांचवां तेंदुआ पिंजरे में कैद वन विभाग की टीम पिछले कई दिनों से रामूवाला शेखू और आसपास के गांवों में तेंदुए की गतिविधियों पर नजर रख रही थी। तेंदुए की आवाजाही वाले रास्ते को चिह्नित करने के बाद वहां मजबूत पिंजरा लगाया गया था। तेंदुए को पिंजरे तक लाने के लिए उसके अंदर बकरी बांधी गई थी। सोमवार तड़के शिकार की तलाश में तेंदुआ पिंजरे के भीतर पहुंचा और जैसे ही उसने बकरी की तरफ बढ़ने की कोशिश की, पिंजरे का दरवाजा बंद हो गया।

काफी समय से बढ़ गई थी तेंदुओं की सक्रियता रामगंगा खादर क्षेत्र में पिछले काफी समय से तेंदुओं की सक्रियता बनी हुई है। खेतों में काम करने वाले किसानों और ग्रामीणों के सामने तेंदुए दिखाई देने की घटनाएं लगातार सामने आती रही हैं। कई जगह ग्रामीणों ने तेंदुए के हमले और पीछा करने की घटनाओं की जानकारी वन विभाग को दी। इसके बाद वन विभाग ने अलग-अलग संवेदनशील स्थानों पर पिंजरे लगाए और निगरानी बढ़ाई।

अब तक शावक समेत कुल पांच तेंदुओं को कैद कर चुका वन विभाग वन विभाग के अनुसार, इस क्षेत्र में अब तक एक शावक समेत कुल पांच तेंदुओं को पिंजरे में कैद किया जा चुका है। रामूवाला शेखू में पकड़ा गया तेंदुआ इसी अभियान की एक और बड़ी सफलता है। लगातार तेंदुओं के पकड़े जाने के बावजूद ग्रामीणों का डर पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। तेंदुओं की लगातार मौजूदगी का सबसे ज्यादा असर किसानों पर पड़ रहा है।