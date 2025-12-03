ALERT: वायरल 'वोटर सर्वे' फॉर्म है फर्जी! नया वोट बनवाने के लिए फौरन भरें फॉर्म-6
मुरादाबाद में इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) का फार्म फर्जी पाया गया है। उप जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि मतदाता सूची में ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, मुरादाबाद। सावधान! इंटरनेट मीडिया के किसी प्लेटफार्म पर यदि आपको विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआइआर) का फार्म यानी गणना-पत्र दिख रहा है और आप उसे सही समझ रहे हैं तो वह गलत है। इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित यह पत्र फर्जी है। इस फार्म के चक्कर में बिल्कुल भी ना पड़ें।
इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित पत्र भरकर उप जिला निर्वाचन अधिकारी कार्यालय में जमा करने लोग पहुंचे तब यह भेद खुला। पता चला कि जिस किसी का मतदाता सूची में नाम नहीं है, वह यह पत्र भरकर एसआइआर-2025 के अंतर्गत विवरण दर्ज कराने के लिए एसआइआर फार्म उपलब्ध कराने की मांग कर रहे हैं जबकि यह पूरी तरह से स्पष्ट है कि यदि किसी का मतदाता सूची में नाम नहीं है तो उसे नए वोट के लिए फार्म-6 भरकर आवेदन करना होगा।
चूंकि, एसआइआर कार्य के चलते 28 अक्टूबर से मतदाता सूची फ्रीज है। ऐसे में ड्राफ्ट प्रकाशन के बाद नए वोट बनने की प्रक्रिया भी शुरू होगी। हालांकि, इस दौरान मतदाता फार्म-6 भरकर बीएलओ के पास जमा कर सकते हैं। उप जिला निर्वाचन अधिकारी/एडीएम प्रशासन संगीता गौतम ने बताया कि मूल गणना पत्र में मतदाता की फोटो, क्यूआर कोड के साथ संबंधित मतदाता का नाम, इपिक आइडी नंबर, पता, क्रम संख्या, भाग संख्या की जानकारी दी होती है।
मतदाता को जन्मतिथि, आधार संख्या, मोबाइल नंबर, पिता, माता का नाम, इपीआइसी संख्या, पति या पत्नी का नाम, पिछले एसआइआर की मतदाता सूची का विवरण आदि जानकारियां भरनी होती हैं। जिन मतदाताओं को किसी कारण से गणना-पत्र नहीं मिल पाए हैं। मतदाता सूची में उनका नाम है तो वह संबंधित बीएलओ से मिलें। इंटरनेट मीडिया के किसी भी प्लेटफार्म पर प्रसारित फर्जी पत्रों पर भरोसा ना करें।
उत्कृष्ट कार्य करने के लिए सम्मानित किए गए शुभम
विधानसभा क्षेत्र के बूथ संख्या 58 प्राथमिक विद्यालय कन्या पाठशाला, कांठ कक्ष संख्या तीन के बीएलओ शुभम विश्नोई को निर्वाचन कार्य में उत्कृष्ट कार्यो के लिए सराहा गया। शुभम के सामने कई समस्याएं आईं। उन्होंने मतदाताओं के घर जा-जाकर गणना प्रपत्र दिए। इसके साथ ही मुहल्ले में जाकर लाेगों का सहयोग लिया।
उनके सहयोग से गणना प्रपत्र भरवाकर जमा करा दिया। शुभम ने कुछ लोगों के घर जाकर उनका विशेष सहयोग करते हुए निर्धारित समय में एसआइआर का कार्य पूरा कर लिया। उनके बूथ पर 821 मतदाता थे। इस कार्य के लिए उप जिला निर्वाचन अधिकारी/एडीएम प्रशासन संगीता गौतम ने सम्मानित किया। एसडीएम संत दास पंवार ने भी उनके कार्य की सराहना की है।
सभी से अपील है कि जिन-जिन को गणना-पत्र मिल गए हैं और अब तक उन्हें भरकर जमा नहीं किया है। उसे भरकर बीएलओ के पास अनिवार्य रूप से जमा कर दें। साथ ही जिस किसी का यदि मतदाता सूची में नाम है और किसी कारण से गणना-पत्र नहीं मिला है। वह मतदाता सूची के आधार पर संबंधित बूथ पर जाए। बीएलओ से गणना-पत्र लेकर उसे जमा करें। एसआइआर प्रक्रिया में सभी मतदाता अनिवार्य रूप से हिस्सा लें।
- अनुज सिंह, जिला निर्वाचन अधिकारी/डीएम
एसआइआर को लेकर तरह-तरह की अफवाहें फैलाई जा रहीं हैं। लोगों से अपील करूंगा कि अफवाहों और भ्रामक सूचनाओं पर ध्यान न दें। बीएलओ के पास अपने फार्म अनिवार्य रूप से जमा कराएं। फार्म पढ़कर भरें। युवाओं से आग्रह है कि वे इंटरनेट मीडिया पर बेमतलब की पोस्ट न करें। हर हाल में एसआइआर प्रक्रिया का सम्मान करें। शहर की अमन-चैन की परंपरा को बनाए रखने में सहयोग दें।
- सैयद मासूम अली, शहर इमाम
मतदाताओं को बीएलओ का सहयोग करना चाहिए और एसआइआर का फार्म समय से भरकर अपने क्षेत्र के बीएलओ को दें। इससे समय से काम पूरा होगा तो बीएलओ पर दबाव भी कम रहेगा। एसआइआर के काम में सभी अनिवार्य रूप से सहयोग करें। जिससे लोकतंत्र के इस महत्वपूर्ण काम को समय से पूरा किया जा सके।
- प्रो. सचिन माहेश्वरी, कुलपति, गुरु जंभेश्वर विश्वविद्यालय
