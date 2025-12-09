मुरादाबाद: हिंदू कॉलेज में परीक्षाओं के बहिष्कार को लेकर कर्मचारियों का धरना, प्रश्न पत्र लेकर आया वाहन रोका

जागरण संवाददाता, मुरादाबाद। हिंदू कॉलेज में शिक्षणेत्तर कर्मचारी संघ धरने पर बैठ गया है। एमजेपी रुहेलखंड विश्वविद्यालय द्वारा वर्ष 2024 से अब तक परीक्षा ड्यूटी का पारिश्रमिक नहीं देने को लेकर परीक्षाओं का बहिष्कार कर रहे हैं। कल से परीक्षाएं होनी है। विरोध के चलते सीटिंग अरेंजमेंट भी अभी तक नहीं किया गया है।

गेट पर रोका प्रश्नपत्र लेकर आया वाहन एमजेपी विश्वविद्यालय से आने वाले प्रश्न पत्र के वाहन को भी गेट पर रोक दिया। गेट पर वाहन को रोकने के लिए गेट पर धरने पर पहले से ही कर्मचारी बैठे हुए थे और विश्वविद्यालय के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे। परीक्षा बहिष्कार को लेकर पूर्व में हिंदू कॉलेज के प्राचार्य एसएस रावत के माध्यम से एमजेपी रुहेलखंड विश्वविद्यालय को ज्ञापन भी भेजा गया था लेकिन इसके बाद भी पारिश्रमिक नहीं दिया गया।