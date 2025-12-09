मुरादाबाद: हिंदू कॉलेज में परीक्षाओं के बहिष्कार को लेकर कर्मचारियों का धरना, प्रश्न पत्र लेकर आया वाहन रोका
मुरादाबाद के हिंदू कॉलेज में शिक्षणेत्तर कर्मचारी संघ परीक्षा बहिष्कार को लेकर धरने पर बैठ गया है। एमजेपी रुहेलखंड विश्वविद्यालय द्वारा 2024 से परीक्ष
जागरण संवाददाता, मुरादाबाद। हिंदू कॉलेज में शिक्षणेत्तर कर्मचारी संघ धरने पर बैठ गया है। एमजेपी रुहेलखंड विश्वविद्यालय द्वारा वर्ष 2024 से अब तक परीक्षा ड्यूटी का पारिश्रमिक नहीं देने को लेकर परीक्षाओं का बहिष्कार कर रहे हैं। कल से परीक्षाएं होनी है। विरोध के चलते सीटिंग अरेंजमेंट भी अभी तक नहीं किया गया है।
गेट पर रोका प्रश्नपत्र लेकर आया वाहन
एमजेपी विश्वविद्यालय से आने वाले प्रश्न पत्र के वाहन को भी गेट पर रोक दिया। गेट पर वाहन को रोकने के लिए गेट पर धरने पर पहले से ही कर्मचारी बैठे हुए थे और विश्वविद्यालय के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे। परीक्षा बहिष्कार को लेकर पूर्व में हिंदू कॉलेज के प्राचार्य एसएस रावत के माध्यम से एमजेपी रुहेलखंड विश्वविद्यालय को ज्ञापन भी भेजा गया था लेकिन इसके बाद भी पारिश्रमिक नहीं दिया गया।
ड्यूटी का पारिश्रमिक नहीं दिया गया
कर्मचारी संघ के अध्यक्ष स ए नकवी का कहना है कि 2024 से 25 तक कई लिखित परीक्षाएं, प्रैक्टिकल हो चुके लेकिन ड्यूटी का पारिश्रमिक नहीं दिया गया। जबकि छात्रों से परीक्षा फॉर्म भरवाते समय ही शुल्क वसूल लिया जाता है जब छात्रों से एडवांस शुल्क वसूल लिया गया तो कर्मचारियों का पारिश्रमिक क्यों नहीं दिया जा रहा है जब तक पारिश्रमिक नहीं दिया जाएगा परीक्षाओं का बहिष्कार रहेगा।
