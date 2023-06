Eid Ul Adha 2023: बूंदाबांदी के बीच ईदगाह में अदा हुई नमाज, चप्पे-चप्पे पर रही पुलिस की नजर

मानसून दस्तक दे चुका है। गुरुवार को तड़के से ही सुबह से ही वर्षा शुरू हो गई। जिसके चलते ईदगाह में जलभराव हो गया। हालांकि नगर निगम की टीम पहले से ही मुस्तैद थी। वर्षा रुकने के साथ ही ईदगाह मैदान का पानी मोटर चलाकर निकाल दिया गया। जैसे ही मैदान सुखाया गया। सात बजे से हल्की वर्षा शुरू हो गई। रुक - रुककर बूंदा बांदी होती रही।

बूंदाबांदी के बीच ईदगाह में अदा हुई नमाज, चप्पे-चप्पे पर रही पुलिस की नजर

जागरण संवाददाता, मुरादाबाद : मानसून दस्तक दे चुका है। गुरुवार को तड़के से ही सुबह से ही वर्षा शुरू हो गई। जिसके चलते ईदगाह में जलभराव हो गया। हालांकि नगर निगम की टीम पहले से ही मुस्तैद थी। वर्षा रुकने के साथ ही ईदगाह मैदान का पानी मोटर चलाकर निकाल दिया गया। जैसे ही मैदान सुखाया गया। सात बजे से हल्की वर्षा शुरू हो गई। रुक - रुककर बूंदा बांदी होती रही। इसके चलते ईदगाह में नमाज के लिए आने वालों की संख्या कम रही। वर्षा के कारण कम रही ईदगाह में संख्या संभल फटक पुल जो ईद की नमाज से पूर्व भरकर चलता था, उससे होकर आने वालों की संख्या गिनी चुनी रही। वर्षा कारण नमाज के लिए आने वालों की संख्या कम होने के कारण ईदगाह पूरा नहीं भर पाया। शहर इमाम ने सैयद मासूम अली और नायब सैयद फहद ने निर्धारित समय आठ बजे ईद की नमाज अदा कराई। हालांकि, उस समय वर्षा रुकी रही। सुरक्षा के लिए ईदगाह के आसपास फोर्स तैनात रहा। जहां पूरा ईदगाह और उसके दोनों ओर का रोड भी पूरा भर जाया करता था, वहीं गुरुवार को पूरा मैदान भी नहीं भर पाया।। शांतिपूर्ण तरीके से नमाज पूरी हुई। नमाज के बाद दी जाएगी कुर्बानी नमाज के बाद शहर इमाम ने ईद के महत्व और कुर्बानी के बारे में बताया। बोले कुर्बानी के समय अपने अंदर के अहंकार, नफरत को भी कुर्बान करें। हो सके तो अपनी कोई भी एक बुराई कुर्बान करें। इसके साथ सभी की तरक्की के लिए दुआ कराई गई। नमाज पूरी होने के बाद शहर इमाम, नायब, सांसद डा. एसटी हसन व ईदगाह में मौजूद अन्य गणमान्य बाहर आए और सभी ईद की मुबारकबाद दी। जिलाधिकारी शैलेंद्र कुमार सिंह और एसएसपी हेमराज मीना ने भी उन्हें शुभकामनाएं दीं।

Edited By: Abhishek Pandey