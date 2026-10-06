मुरादाबाद मंडल में रात 10:20 बजे अचानक हिली धरती, घरों से बाहर भागे लोग; जानें रिक्टर स्केल पर कितनी थी तीव्रता

जागरण संवाददाता, मुरादाबाद। रात करीब 10:20 बजे अचानक धरती के हिलने से मुरादाबाद में दहशत फैल गई। शहर और आसपास के क्षेत्रों में लोगों ने भूकंप के झटके महसूस किए। कई स्थानों पर कुछ सेकेंड तक कंपन महसूस होने की बात सामने आई। अचानक घरों में सामान और पंखे हिलने लगे तो लोग सतर्क हो गए। कुछ लोग एहतियातन घरों से बाहर निकल आए।

जिला आपदा विशेषज्ञ प्रदीप कुमार ने बताया कि रात करीब 10:20 बजे भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। प्रारंभिक आकलन में भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर चार से पांच के बीच बताई गई है। देररात तक जिले में किसी तरह के जान-माल के नुकसान की सूचना नहीं मिली थी। प्रशासन की ओर से भी स्थिति पर नजर रखी गई।विशेषज्ञों के अनुसार, भूकंप की तीव्रता पांच से अधिक होने पर नुकसान की आशंका बढ़ जाती है।

हालांकि नुकसान केवल तीव्रता पर निर्भर नहीं करता, बल्कि भूकंप की गहराई, केंद्र से दूरी, भवनों की मजबूती और झटकों की अवधि भी महत्वपूर्ण होती है। ऐसे में लोगों को घबराने के बजाय सावधानी बरतने की जरूरत है। भूकंप के झटकों के बाद इंटरनेट मीडिया पर भी कंपन को लेकर चर्चाएं शुरू हो गईं। लोग एक-दूसरे से फोन कर जानकारी लेते रहे। प्रशासन ने किसी भी आपात स्थिति में तत्काल संबंधित अधिकारियों को सूचना देने की अपील की है।

रामपुर में भी महसूस हुआ भूकंप का झटका रामपुर। जिले में भी भूकंप का झटका महसूस किया गया। हालांकि यहां बहुत कम तीव्रता का भूकंप होने के चलते कई लोगों को पता भी नहीं चला। रात करीब 10.30 मिनट पर अचानक लोगों को भूकंप का अहसास हुआ।