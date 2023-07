Moradabad: गर्लफ्रेंड के चक्कर में डाक्टर ने पत्नी को दिया तीन तलाक, प्रेमिका से शादी करने के लिए घर से निकाला

Moradabad News In Hindi दूसरी के चक्कर में चिकित्सक का घर बर्बाद। प्रेमिका के चक्कर चिकित्सक ने पत्नी को दिया तीन तलाक। मझोला थाने में आरोपी चिकित्सक के खिलाफ केस दर्ज। पत्नी ने आरोप लगाए हैं कि पति ने प्रेमिका से शादी के लिए सारी हदें पार कर दी हैं। उनके साथ मारपीट की उन्हें घर से भी निकाल दिया गया है।

Moradabad News: प्रेमिका के चक्कर चिकित्सक ने पत्नी को दिया तीन तलाक

Your browser does not support the audio element.

मुरादाबाद, जागरण संवाददाता। मझोला थाना क्षेत्र में रहने वाली महिला ने अपने पति पर तीन तलाक देने का आरोप लगाया है। महिला कहना है कि उसका पति चिकित्सक है। प्रेमिका के चक्कर में आकर उसने मुझे तीन तलाक दिया है। पुलिस ने चिकित्सक के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। सात साल पहले हुयी थी शादी पीड़ित महिला ने मझोला थाने में दी तहरीर में बताया कि साल साल पहले उसकी शादी बिलारी क्षेत्र निवासी चिकित्सक के साथ हुई थी। दंपती के दो बच्चे हैं। महिला का कहना है कि शादी के कुछ दिन तक तो सब कुछ ठीक ठाक चल रजा था। अब कुछ समय से पति के एक अन्य युवती से प्रेम संबंध हो गए हैं। महिला को इसकी भनक लगी तो उसने इसका विरोध किया। दहेज की मांग करने लगे आरोप है कि इसके बाद पति ने उसे प्रताड़ित करना शुरू कर दिया। उससे दहेज की मांग की जाने लगी। महिला का कहना है कि पति ने उस लड़की से ही शादी करने की बात कही है सात जुलाई को पति ने महिला के साथ मारपीट की और तीन तलाक देकर उसे घर से निकाल दिया। सीओ सिविल लाइंस अर्पित कपूर ने बताया कि मामले में केस दर्ज किया गया है। विवेचना में जो भी तथ्य सामने आएंगे। उसी आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

Edited By: Abhishek Saxena