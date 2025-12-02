डिफेंस कैंटीन में सप्लाई का झांसा देकर व्यापारी से 7.43 लाख की ठगी, पुलिस ने दर्ज की FIR 

Language
    By Sachin Choudhary Edited By: Vinay Saxena
    Updated: Tue, 02 Dec 2025 02:26 PM (IST)

    साइबर ठगों ने डिफेंस कैंटीन में माल सप्लाई कराने का झांसा देकर बुद्धिविहार निवासी एक व्यापारी से 7. 43 लाख रुपये ठग लिए। शिकायत पर मझोला पुलिस ने अज्ञात आरोपितों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है।

    जागरण संवाददाता, मुरादाबाद। साइबर ठगों ने डिफेंस कैंटीन में माल सप्लाई कराने का झांसा देकर बुद्धिविहार निवासी एक व्यापारी से 7. 43 लाख रुपये ठग लिए। शिकायत पर मझोला पुलिस ने अज्ञात आरोपितों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है।

    मझोला क्षेत्र के बुद्धिविहार सेक्टर सात बी निवासी शुभम अग्रवाल ने पुलिस को दिए शिकायती पत्र में बताया कि वह और उनके पिता राहुल अग्रवाल घरेलू उपयोग के सामान की थोक बिक्री का व्यवसाय करते हैं। करीब दो माह पूर्व उनके पिता के मोबाइल नंबर पर दो अलग-अलग अज्ञात नंबरों से काल आई थी।

    कॉल करने वाले व्यक्तियों ने स्वयं को डिफेंस कैंटीन से जुड़ा अधिकारी बताकर सामान सप्लाई कराने की बात कही। बाद में उन्होंने आर्डर जारी करने का भरोसा दिलाते हुए वेंडर रजिस्ट्रेशन शुल्क जमा करने को कहा। आरोपितों ने विश्वास दिलाया कि रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद जमा कराई गई पूरी राशि वापस कर दी जाएगी।

    इसी झांसे में आकर शुभम और उनके पिता ने आरोपितों द्वारा बताए गए पांच अलग-अलग बैंक खातों में कई किश्तों में कुल 7,43,462 रुपये ट्रांसफर कर दिए। लेनदेन पूरा होने के बाद जब उन्होंने दोबारा उन नंबरों पर संपर्क करना चाहा तो काल रिसीव नहीं हुई। कई दिनों तक प्रयास के बाद भी कोई प्रतिक्रिया न मिलने पर उन्हें ठगी का एहसास हुआ।

    इंस्पेक्टर रविंद्र कुमार ने बताया कि शिकायती पत्र के आधार पर अज्ञात के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। साइबर सेल की मदद से फोन नंबरों और बैंक खातों की जांच कर रहे हैं।