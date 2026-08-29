मुरादाबाद: 18 घंटे बाद गागन नदी में 100 मीटर दूर मिला मासूम का शव, रक्षाबंधन पर पुल से गिरी थी बाइक

जागरण संवाददाता, मुरादाबाद। मलकद्दा जर्जर पुल की दो लकड़ी टूटने के बाद बाइक समेत परिवार के साथ नदी में गिरा मासूम का शव 18 घंटे बाद घटनास्थल से करीब 100 मीटर की दूरी पर गोताखोरोें की टीम ने तलाश लिया। जबकि महिला किरन का शव घटना के ढाई घंटे बाद मिल गया था।

परिवार रक्षाबंधन बनाकर लौट रहा था। युवक अनिल और दो बच्चों को ग्रामीणों ने बचा लिया था। जबकि महिला और उसका बेटा वह गया था। 18 घंटे बाद गागन नदी में 100 मीटर दूर मिला मासूम का शव मोहम्मदपुर ध्यान सिंह निवासी अनिल जाटव गांव में किराना की दुकान चलाते है और राजमिस्त्री का भी काम करते हैं। शुक्रवार को वह बाइक अपनी ससुराल कुंदरकी के गांव नानपुर में पत्नी किरन, बेटे प्रियांशु, काव्या और केशव के साथ रक्षाबंधन बनाने के लिए गए थे। शाम को पति पत्नी तीनों बच्चों के साथ रक्षाबंधन बनाकर लौट रहे थे। केशव किरन की गोद में था। प्रियांशु बाइक की टंकी पर बैठा था। जबकि काव्या माता पिता के बीच में बाइक पर बैठी थी।