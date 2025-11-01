एमडीए उपाध्यक्ष अनुभव सिंह की सख्त कार्रवाई, अवैध निर्माण पर सभी अवर अभियंताओं का वेतन रोका

मुरादाबाद विकास प्राधिकरण (एमडीए) के उपाध्यक्ष अनुभव सिंह ने अवैध निर्माणों पर लगाम कसने के लिए कड़ा रुख अपनाया है। उन्होंने लापरवाही बरतने वाले सभी सहायक और अवर अभियंताओं का वेतन रोक दिया है। अधिकारियों को चेतावनी दी गई है कि अवैध निर्माण रोकने में विफल रहने पर निलंबन की कार्रवाई की जाएगी। उपाध्यक्ष ने अभियंताओं से दैनिक रिपोर्ट तलब की है।

मुरादाबाद विकास प्राधिकरण की फाइल फोटो। जागरण