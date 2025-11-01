एमडीए उपाध्यक्ष अनुभव सिंह की सख्त कार्रवाई, अवैध निर्माण पर सभी अवर अभियंताओं का वेतन रोका
मुरादाबाद विकास प्राधिकरण (एमडीए) के उपाध्यक्ष अनुभव सिंह ने अवैध निर्माणों पर लगाम कसने के लिए कड़ा रुख अपनाया है। उन्होंने लापरवाही बरतने वाले सभी सहायक और अवर अभियंताओं का वेतन रोक दिया है। अधिकारियों को चेतावनी दी गई है कि अवैध निर्माण रोकने में विफल रहने पर निलंबन की कार्रवाई की जाएगी। उपाध्यक्ष ने अभियंताओं से दैनिक रिपोर्ट तलब की है।
मोहसिन पाशा, जागरण मुरादाबाद। मुरादाबाद विकास प्राधिकरण (एमडीए) उपाध्यक्ष अनुभव सिंह ने अवैध निर्माणों पर अंकुश न लगाने पर बड़ी कार्रवाई की है। शहर में बढ़ते अनधिकृत निर्माणों की शिकायतों के बाद उपाध्यक्ष ने सभी संबंधित सहायक अभियंताओं और अवर अभियंताओं का वेतन रोकने के आदेश दिए हैं।
अधिकारियों को चेतावनी दी गई है कि यदि क्षेत्रवार अवैध निर्माणों पर तत्काल रोक नहीं लगाई गई और प्रभावी कार्रवाई नहीं की गई, तो निलंबन की कार्रवाई की जाएगी।
उपाध्यक्ष ने प्रत्येक अभियंता से प्रतिदिन की रिपोर्ट तलब करते हुए स्पष्ट निर्देश दिया है कि कोई भी निर्माण बिना स्वीकृति के जारी नहीं रहना चाहिए।
