खनन माफिया पर शिकंजा: मुरादाबाद-रामपुर में 252 वाहन बिना नंबर प्लेट पकड़े गए

जागरण संवाददाता, मुरादाबाद। सड़कों पर वाहनों की नंबर प्लेट ही पहचान का जरिया होती है लेकिन, खनन माफिया संभागीय परिवहन विभाग के अधिकारियों की सख्ती के कारण नंबर प्लेट ही गायब कर देते हैं। मुरादाबाद और रामपुर में नंबर प्लेट गायब, धूल में लिपटे रजिस्ट्रेशन नंबर और रात के अंधेरे में बेकाबू रफ्तार ही आम नजारा बन चुका है।

ट्रैफिक नियमों की सबसे ज्यादा अनदेखी मुरादाबाद और रामपुर जिलों में सामने आई है, जहां बिना नंबर प्लेट चलने वाले वाहनों की संख्या सबसे अधिक पाई गई। आरटीओ और परिवहन विभाग की संयुक्त टीम ने दो दिनों के अभियान में जब कार्रवाई शुरू की तो कई हैरतअंगेज तथ्य सामने आए हैं।

प्रदेश में बिना नंबर प्लेट संचालन पर सख्ती के तहत नौ से 10 नवंबर 2025 तक चला यह विशेष अभियान मुरादाबाद मंडल में बेहद असरदार रहा। कुल 1000 वाहनों की जांच की गई, जिनमें से 252 वाहन बिना नंबर प्लेट के पकड़े गए जबकि 43 वाहनों को बंद (सीज) किया गया और 0.55 लाख रुपये प्रशमन शुल्क वसूला गया। परिवहन आयुक्त ने सभी जनपदों से कार्रवाई रिपोर्ट मांगी है।

15 नवम्बर को प्रस्तावित राज्य स्तरीय समीक्षा बैठक में मुरादाबाद मंडल की रिपोर्ट पर चर्चा में रहेगी। अभियान का मुख्य उद्देश्य बिना नंबर प्लेट वाहनों के संचालन पर रोक लगाने के अलावा ओवरलोडिंग व अवैध खनन पर नियंत्रण, सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के साथ ट्रैफिक अनुशासन सुनिश्चित करना है।

अब सीसीटीवी से रखी जाएगी ‘बेनाम’ वाहनों पर नजर अगले चरण में परिवहन विभाग राष्ट्रीय राजमार्ग और मुरादाबाद-रामपुर बाइपास पर सीसीटीवी कैमरे से निगरानी शुरू करने जा रहा है। इसके लिए कुछ और कैमरे भी लगवाने का प्रयास किया जा रहा है। मकसद सिर्फ चालान नहीं, बल्कि सिस्टम को पारदर्शी बनाना है। जल्द ही हर जिले में यह चेकिंग मासिक रूप से की जाएगी ताकि बिना नंबर प्लेट वाहन सड़क से गायब किए जा सकें। मुरादाबाद और रामपुर जैसे औद्योगिक जिलों में ट्रक-डम्पर का दबदबा बढ़ा है, लेकिन पहचान मिटाकर चलना अब नहीं चलेगा।

परिवहन विभाग ने इस बार संकेत साफ दिया है कि नंबर छुपाओगे तो वाहन बंद होगा।