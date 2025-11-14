Language
    खनन माफिया पर शिकंजा: मुरादाबाद-रामपुर में 252 वाहन बिना नंबर प्लेट पकड़े गए

    By Mohsin Pasha Edited By: Anshul Bhartariya
    Updated: Fri, 14 Nov 2025 10:15 PM (IST)

    मुरादाबाद और रामपुर में बिना नंबर प्लेट वाले डम्परों पर सख्ती बढ़ी है। दो दिवसीय अभियान में 1000 वाहनों की जांच में 252 बिना नंबर प्लेट के मिले और 43 सीज किए गए। अब सीसीटीवी से निगरानी होगी ताकि अवैध खनन, ओवरस्पीडिंग और ओवरलोडिंग करने वाले ‘बेनाम’वाहनों पर कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके।

    ब‍िना नंबर प्‍लेट की गाड़ी के साथ खनन व‍िभाग के अध‍िकारी

    जागरण संवाददाता, मुरादाबाद। सड़कों पर वाहनों की नंबर प्लेट ही पहचान का जरिया होती है लेकिन, खनन माफिया संभागीय परिवहन विभाग के अधिकारियों की सख्ती के कारण नंबर प्लेट ही गायब कर देते हैं। मुरादाबाद और रामपुर में नंबर प्लेट गायब, धूल में लिपटे रजिस्ट्रेशन नंबर और रात के अंधेरे में बेकाबू रफ्तार ही आम नजारा बन चुका है।

    ट्रैफिक नियमों की सबसे ज्यादा अनदेखी मुरादाबाद और रामपुर जिलों में सामने आई है, जहां बिना नंबर प्लेट चलने वाले वाहनों की संख्या सबसे अधिक पाई गई। आरटीओ और परिवहन विभाग की संयुक्त टीम ने दो दिनों के अभियान में जब कार्रवाई शुरू की तो कई हैरतअंगेज तथ्य सामने आए हैं।

    प्रदेश में बिना नंबर प्लेट संचालन पर सख्ती के तहत नौ से 10 नवंबर 2025 तक चला यह विशेष अभियान मुरादाबाद मंडल में बेहद असरदार रहा। कुल 1000 वाहनों की जांच की गई, जिनमें से 252 वाहन बिना नंबर प्लेट के पकड़े गए जबकि 43 वाहनों को बंद (सीज) किया गया और 0.55 लाख रुपये प्रशमन शुल्क वसूला गया। परिवहन आयुक्त ने सभी जनपदों से कार्रवाई रिपोर्ट मांगी है।

    15 नवम्बर को प्रस्तावित राज्य स्तरीय समीक्षा बैठक में मुरादाबाद मंडल की रिपोर्ट पर चर्चा में रहेगी। अभियान का मुख्य उद्देश्य बिना नंबर प्लेट वाहनों के संचालन पर रोक लगाने के अलावा ओवरलोडिंग व अवैध खनन पर नियंत्रण, सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के साथ ट्रैफिक अनुशासन सुनिश्चित करना है।

    अब सीसीटीवी से रखी जाएगी ‘बेनाम’ वाहनों पर नजर

    अगले चरण में परिवहन विभाग राष्ट्रीय राजमार्ग और मुरादाबाद-रामपुर बाइपास पर सीसीटीवी कैमरे से निगरानी शुरू करने जा रहा है। इसके लिए कुछ और कैमरे भी लगवाने का प्रयास किया जा रहा है। मकसद सिर्फ चालान नहीं, बल्कि सिस्टम को पारदर्शी बनाना है। जल्द ही हर जिले में यह चेकिंग मासिक रूप से की जाएगी ताकि बिना नंबर प्लेट वाहन सड़क से गायब किए जा सकें। मुरादाबाद और रामपुर जैसे औद्योगिक जिलों में ट्रक-डम्पर का दबदबा बढ़ा है, लेकिन पहचान मिटाकर चलना अब नहीं चलेगा।
    परिवहन विभाग ने इस बार संकेत साफ दिया है कि नंबर छुपाओगे तो वाहन बंद होगा।

    मुरादाबाद मंडल का पूरा हाल

    जनपद जांचे गए वाहन बिना नंबर प्लेट वाहन चालान वाहन सीज वाहन प्रशमन शुल्क (लाख रु.)
    मुरादाबाद 400 85 85 18 25
    अमरोहा 216 64 64 4 0
    बिजनौर 234 32 32 2 0
    रामपुर 117 52 52 5 10
    संभल 121 19 19 14 20
    कुल 1000 252 252 43 55


    मुरादाबाद और रामपुर में सबसे अधिक नियम टूटे

    विभागीय आंकड़े बताते हैं कि मुरादाबाद और रामपुर जिले में नियमों की सबसे ज्यादा अनदेखी की गई। इन दोनों जिलों में नंबर प्लेट गायब होने, ओवरलोडिंग और ओवरस्पीड के सबसे अधिक मामले दर्ज हुए। परिवहन विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि ज्यादातर डंपर और ट्रक बालू व मिट्टी ढोने वाले हैं। नंबर प्लेट हटाकर चलने का मकसद है। पहचान से बचना और जुर्माने से बचकर निकलने के लिए डंपर सड़कों पर दौड़ाते हैं। अब इन वाहनों का पंजीकरण और स्वामित्व सत्यापन सीधे आरटीओ स्तर से शुरू किया गया है।

    खनन पट्टों और बाइपास सड़कों पर ट्रक

    सबसे अधिक वाहन मुरादाबाद-सम्भल बाईपास, पाकबड़ा औद्योगिक क्षेत्र, और अमरोहा-गजरौला रोड पर पकड़े गए।
    ये वही इलाके हैं जहां खनन पट्टे सक्रिय हैं। कई वाहन सीधे खनन साइट से निकलते हैं और बिना नंबर प्लेट के शहरों तक पहुंचते हैं। खनन अधिकारी और आरटीओ की संयुक्त जांच टीम अब ऐसे वाहनों की ट्रैकिंग शुरू कर रही है। अवैध तरीके से वाहनों का संचालन करने वाले वाहनों के मालिकों से जुर्माना वसूला जा रहा है।

     

    बिना नंबर प्लेट के सड़क पर वाहन चलाने वालों के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के दौरान प्रतिदिन कार्रवाई हो रही है, जिन वाहनों को बंद किया गया है, उनकी फिटनेस, बीमा और परमिट की जांच जारी है। दोबारा पकड़े जाने पर लाइसेंस और परमिट रद्द करने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी।

    - संदीप सिंह, संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रवर्तन), मुरादाबाद मंडल

     

