मुरादाबाद में आश्रम पद्धति विद्यालय में लिपिक पर गिरी गाज, अनियमितता मिलने पर हुए सस्पेंड

जागरण संवाददाता, मुरादाबाद। राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय में अव्यवस्थाओं को लेकर बड़ा हंगामा हो गया था। छात्र भोजन, साफ-सफाई और अन्य सुविधाओं की खराब व्यवस्था से नाराज होकर विद्यालय के बाहर प्रदर्शन पर उतर आए।

मामले की गंभीरता को देखते हुए समाज कल्याण विभाग हरकत में आया। विभाग के निदेशक कुमार प्रशांत ने विद्यालय के लिपिक फैजान अहमद को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया और उन्हें उपनिदेशक समाज कल्याण, मुरादाबाद मंडल कार्यालय से अटैच कर दिया है।