मुरादाबाद में आश्रम पद्धति विद्यालय में लिपिक पर गिरी गाज, अनियमितता मिलने पर हुए सस्पेंड
उत्तर प्रदेश के एक राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय में अनियमितताओं की शिकायत मिलने पर लिपिक को निलंबित कर दिया गया है। विद्यालय प्रशासन ने वित्तीय अनियमितताओं और प्रशासनिक कमियों के आरोपों के बाद यह कार्रवाई की। मामले की जांच के आदेश दिए गए हैं, और रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।
जागरण संवाददाता, मुरादाबाद। राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय में अव्यवस्थाओं को लेकर बड़ा हंगामा हो गया था। छात्र भोजन, साफ-सफाई और अन्य सुविधाओं की खराब व्यवस्था से नाराज होकर विद्यालय के बाहर प्रदर्शन पर उतर आए।
मामले की गंभीरता को देखते हुए समाज कल्याण विभाग हरकत में आया। विभाग के निदेशक कुमार प्रशांत ने विद्यालय के लिपिक फैजान अहमद को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया और उन्हें उपनिदेशक समाज कल्याण, मुरादाबाद मंडल कार्यालय से अटैच कर दिया है।
इसके साथ ही पूरे प्रकरण की विभागीय जांच कानपुर मंडल के उपनिदेशक समाज कल्याण एसएन द्विवेदी को सौंपी गई है। अधिकारी अब छात्रों की शिकायतों, विद्यालय की व्यवस्थाओं और लिपिक की भूमिका की अलग-अलग जांच करेंगे।विभाग ने संकेत दिए हैं कि दोष साबित होने पर और भी सख्त कार्रवाई की जाएगी।
