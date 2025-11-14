Language
    अब गन्ना होगा क्लीन एंड ग्रीन! जड़-पत्ती वाला गन्ना नहीं खरीदेंगी मिलें, क्या है नया नियम?

    By Mohsin Pasha Edited By: Sakshi Gupta
    Updated: Fri, 14 Nov 2025 02:44 PM (IST)

    जागरण संवाददाता, मुरादाबाद। अब गन्ना मंडलों में सिर्फ क्लीन एंड ग्रीन शुगरकेन की आपूर्ति होगी। उप गन्ना आयुक्त हरपाल सिंह ने स्पष्ट किया है कि किसी भी क्रय केन्द्र पर अब जड़, पत्ती या मिट्टी वाला गन्ना स्वीकार नहीं किया जाएगा। किसानों को साफ, अगोला और मानक गुणवत्ता वाला गन्ना ही चीनी मिलों तक भेजने का निर्देश दिया गया है।

    उप गन्ना आयुक्त ने कहा कि मिल यार्डों में स्वच्छता और पारदर्शिता सुनिश्चित की जाएगी। गंदा, जड़-पत्ती युक्त गन्ना तौल के लिए स्वीकार नहीं होगा। साथ ही तौल लिपिकों को आदेश दिए गए हैं कि यार्ड में पड़ा गन्ना तुरंत मिल तक पहुंचाया जाए, ताकि रस वज़न में कमी न आए और किसानों को नुकसान न हो।

    मंगलवार को हरपाल सिंह ने गन्ना विकास परिषद अमरोहा व चीनी मिल चंदनपुर के क्रय केंद्र नाजरपुर का औचक निरीक्षण किया। यहां उन्होंने तौल प्रक्रिया और किसानों की पर्ची व्यवस्था की जांच की।

    इसके बाद उन्होंने बिजनौर जनपद के जगुआ खुर्द केंद्र का भी निरीक्षण किया। किसान गुरमीत सिंह पुत्र कृपाल सिंह के गन्ना तौल के बाद खाली ट्राली का वजन 27.15 क्विंटल निकला जो पांच क्विंटल मानक बाट रखने पर सही पाया गया।

    अगले पड़ाव में उन्होंने दादूपुर, हाफिजपुर और रहमापुर खालसा क्रय केंद्रों का निरीक्षण किया। यहां पाया गया कि कई ट्रालियों का गन्ना तौल के बाद यार्ड में ही पड़ा है। इस पर उन्होंने तौल लिपिकों को तुरंत गन्ना मिल तक पहुंचाने और गन्ना लोडिंग के समय मिट्टी या सूखी पत्तियां न मिलाने के निर्देश दिए। जड़ या पत्ती युक्त गन्ना किसी भी दशा में तौल योग्य नहीं है। किसानों को स्वच्छ गन्ना लाने की सख्त हिदायत दी गई है।