मुरादाबाद सैनी सभा भंग, तेंदुए के हमले के पीड़ितों के लिए मुआवजे की मांग

जागरण संवाददाता, मुरादाबाद। जिला सैनी सभा मुरादाबाद की बैठक में ठाकुरद्वारा क्षेत्र के गांव बलिया और लालापुर पीपलसाना में तेंदुए के हमले में तीन महिलाओं और एक पुरुष की मौत पर शोक जताया गया। पदाधिकारियों ने प्रशासन से मृतकों के स्वजन को उचित मुआवजा दिलाने की मांग उठाई। इस संबंध में जिलाधिकारी को ज्ञापन देने पर भी सहमति बनी।

इसके अलावा जिला सैनी सभा मुरादाबाद की कार्यकारिणी को तत्काल प्रभाव से भंग करने का सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया। जिलाध्यक्ष को भी पदमुक्त कर दिया गया। इसके साथ ही महिला इकाई और महानगर इकाई की कार्यकारिणी भी भंग कर दी गई।