    सीएम योगी आदित्यनाथ कल मुरादाबाद में: एसआईआर को लेकर करेंगे बैठक, मिनट टू मिनट कार्यक्रम जारी

    By Abhishek Saxena Edited By: Abhishek Saxena
    Updated: Sun, 07 Dec 2025 02:07 PM (IST)

    कल मुख्यमंत्री शहर का दौरा करेंगे। वे विशेष निवेश क्षेत्र (एसआईआर) के संबंध में एक महत्वपूर्ण बैठक में भाग लेंगे और एसआईआर की प्रगति की समीक्षा करेंगे ...और पढ़ें

    सीएम योगी। फाइल

    जागरण संवाददाता, मुरादाबाद। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सोमवार को शहर में रहेंगे। तय कार्यक्रम अनुसार, मुख्यमंत्री बरेली से सुबह 10:55 पर सर्किट हाउस में बने हेलीपैड पर उतरेंगे। 11 से लेकर 12 बजे तक सर्किट हाउस सभागार में भाजपा विधायक, एमएलसी, संगठन के पदाधिकारी व विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआइआर) काम में लगे शक्ति केंद्र संयोजकों व अध्यक्ष संग बैठक करेंगे।

    अधिकारी भी रहेंगे मौजूद

    इस दौरान अधिकारी भी मौजूद रहेंगे। विकास कार्यों का हाल भी जानेंगे। एक घंटे की बैठक के बाद मुख्यमंत्री गाजियाबाद के लिए रवाना हो जाएंगे। मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर तैयारी शुरू हो गई है।