विदेश में काम करने का सपना देखने वाले सावधान! मोटी सैलेरी का सपना दिखाकर भेजा सऊदी अरब, वहां मांगनी पड़ी भीख

तस्वीर का इस्तेमाल प्रतीकात्मक प्रस्तुतिकरण के लिए किया गया है। जागरण

जागरण संवाददाता, मुरादाबाद : भोजपुर क्षेत्र में सऊदी अरब में नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी का खेल चल रहा है। मूंढापांडे क्षेत्र के सीकमपुर पांडेय ग्राम पंचायत के मजरा खपरैल की मिलक के रहने वाले युवक से सऊदी अरब में नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी कर ली। एक भाई ठगी की रकम लेकर पहले ही विदेश भाग गया। दूसरे भाई ने उसे सऊदी अरब भिजवाया, लेकिन नौकरी नहीं दिलवाई। रुपये खर्च होने के बाद पीड़ित को भीख मांगकर किसी तरह अपना पेट भरना पड़ा। मामले में आरोपितों के खिलाफ मूंढापांडे पुलिस ने धोखाधड़ी, मारपीट और धमकी देने के आरोप में प्राथमिकी दर्ज कर ली है। मूंढापांडे क्षेत्र के गांव सीकमपुर पांडे गांव के मजरा खपरैल की मिलक निवासी इस्माइल ने बताया कि अगस्त 2022 में उसकी मुलाकात भोजपुर के गांव अटरिया निवासी जाहिद और उसके भाई रहमत से हुई थी। दोनों ने उसे सऊदी में नौकरी लगवाने का भरोसा दिया। इसके लिए दो लाख रुपये मांगे। उसने गहने बेच कर 75 हजार रुपये रहमत को दिए। धनराशि लेने के बाद रहमत बोला कि मैं सऊदी जा रहा हूं तुम बाकी रुपयों का इंतजाम करो मेरा भाई जाहिद तुमको सऊदी अरब भिजवा देगा। इसके बाद जाहिद ने बरेली ले जाकर कागजात तैयार कराने के नाम पर 12 हजार रुपये लिए। दो माह बाद सवा लाख रुपये भी उसने जाहिद को दे दिए। तीन नवंबर 2022 काे उसे सऊदी अरब भेज दिया। लेकिन रहमत ने उसे कोई काम नहीं दिलाया। इस्माइल के अनुसार वहां उसे भीख मांगकर पेट भरना पड़ा। आरोप लगाया कि सऊदी में ही रहमत ने गाली गलौज की और मारपीट भी कर दी। किसी तरह उसने घर वालों से संपर्क किया तो उन्होंने इंतजाम किया और 25 जनवरी अपने घर वापस आ सका। घर आने के बाद इस्माइल आरोपित जाहिद के घर गया तो उसने 15 दिन रुपये लौटाने का भरोसा दिया। किसी तरह एक बार चालीस और उसके बाद आठ हजार रुपये वापस किए। छह जून को जब दोबारा उसके पास गया तो गाली गलौज कर जान से मारने की धमकी देकर भगा दिया। पुलिस के कार्रवाई नहीं करने पर न्यायिक मजिस्ट्रेट की कोर्ट में अर्जी लगा दी, जहां से एफआइआर के आदेश हुए। थानाध्यक्ष मूंढापांडे दीपक मलिक ने बताया कि जाहिद और उसके भाई रहमत के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है।

Edited By: Nitesh Srivastava