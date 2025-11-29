Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    घुसपैठियों को वोट का अधिकार दिलाने के लिए सपा चला रही एजेंडा, BJP अध्यक्ष बोले- शीशे को दोष ना दें, अपना चेहरा देखें

    By Shiv Govind Mishraa Edited By: Shiv Govind Mishraa
    Updated: Sat, 29 Nov 2025 11:30 PM (IST)

    भाजपा प्रदेश अध्यक्ष चौधीर भूपेन्द्र सिंह ने कहा कि रोहिंग्या और घुसपैठियों को वोट का अधिकार देने के लिए समाजवादी पार्टी सक्रिय है। उन्होंने सपा मुखिया अखिलेश यादव के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआइआर) अभियान पर उठ रहे सवालों के जवाब में लोगों को दोष लगाने के बजाय खुद पर ध्यान देने की सलाह दी।    

    prefferd source google
    Hero Image

    जागरण संवाददाता, मुरादाबाद। रोहिंग्या व घुसपैठियों को वोट का अधिकार मिले, समाजवादी पार्टी इसके लिए एजेंडा चला रही है। ऐसे में शीशे को दोष ना देकर अपना चेहरा जरूर देखें। सपा मुखिया व पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की ओर से विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआइआर) अभियान को लेकर लगातार खड़े किये जा रहे सवालों के जवाब में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष चौधीर भूपेन्द्र सिंह ने शनिवार को यह बातें कहीं।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    शहर पहुंचे प्रदेश अध्यक्ष ने मीडिया से बातचीत में कहा कि समाजवादी पार्टी के लोग जिस तरह से संवैधानिक संस्थाओं के प्रति अविश्वास का वातावरण बना रहे हैं, वह देश के हित में नहीं है। एसआइआर एक संवैधानिक प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया में जो मतदाता मृतक हैं, पलायन कर गए हैं या अवैध रूप से वोट बने।

    षडयंत्र के तहत चला रहे नकारात्मक एजेंडा

    ऐसे अपात्र लोगों को हटाकर पात्र लोगाें को शामिल करना है। एक साफ-सुथरी मतदाता सूची हो, यह संवैधानिक प्रक्रिया है। इसलिए विपक्ष षडयंत्र के तहत नकारात्मक एजेंडा चला रहा है। देश की जनता सब जानती है। बिहार चुनाव में नकारात्मक माहौल बनाया गया।

    मगर, फाइनल ड्राफ्ट प्रकाशन पर किसी भी राजनीतिक दल ने कोई आपत्ति दर्ज नहीं कराई। जिससे साबित होता है कि विपक्ष समाज में अनिश्चिता का माहौल बनाकर लोगों को गुमराह करके संवैधानिक संस्थाओं को लांछित करना चाहता है। प्रदेश अध्यक्ष रविवार को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम में जिगर कालोनी स्थित बूथ संख्या 250 पर हिस्सा लेंगे। इसके बाद एसआइआर को लेकर लोगों के बीच भी पहुंचेंगे।