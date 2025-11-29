घुसपैठियों को वोट का अधिकार दिलाने के लिए सपा चला रही एजेंडा, BJP अध्यक्ष बोले- शीशे को दोष ना दें, अपना चेहरा देखें

जागरण संवाददाता, मुरादाबाद। रोहिंग्या व घुसपैठियों को वोट का अधिकार मिले, समाजवादी पार्टी इसके लिए एजेंडा चला रही है। ऐसे में शीशे को दोष ना देकर अपना चेहरा जरूर देखें। सपा मुखिया व पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की ओर से विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआइआर) अभियान को लेकर लगातार खड़े किये जा रहे सवालों के जवाब में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष चौधीर भूपेन्द्र सिंह ने शनिवार को यह बातें कहीं।

शहर पहुंचे प्रदेश अध्यक्ष ने मीडिया से बातचीत में कहा कि समाजवादी पार्टी के लोग जिस तरह से संवैधानिक संस्थाओं के प्रति अविश्वास का वातावरण बना रहे हैं, वह देश के हित में नहीं है। एसआइआर एक संवैधानिक प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया में जो मतदाता मृतक हैं, पलायन कर गए हैं या अवैध रूप से वोट बने।

षडयंत्र के तहत चला रहे नकारात्मक एजेंडा ऐसे अपात्र लोगों को हटाकर पात्र लोगाें को शामिल करना है। एक साफ-सुथरी मतदाता सूची हो, यह संवैधानिक प्रक्रिया है। इसलिए विपक्ष षडयंत्र के तहत नकारात्मक एजेंडा चला रहा है। देश की जनता सब जानती है। बिहार चुनाव में नकारात्मक माहौल बनाया गया।