स्टेशन पर बजरंग दल ने पकड़े अलग-अलग समुदाय के युवक युवती; लव जिहाद का आरोप

जासं, मुरादाबाद : रेलवे स्टेशन पर रविवार देर रात अलग-अलग समुदाय के युवक युवती को बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने पकड़ लिया। इसके बाद उन्हें जीआरपी को सौंप दिया। आरोप है कि युवक महिला को प्रेम जाल में फंसाकर अपने साथ ले जा रहा था। युवती विवाहिता है और उसका एक बच्चा भी है। जीआरपी ने महिला के स्वजन को सूचना देकर थाना बुला लिया है। रविवार रात उत्तराखंड के रामनगर की रहने वाली युवती स्टेशन पर युवक के साथ ट्रेन का इंतजार कर रही थी। इस दौरान बजरंग दल कार्यकर्ता भी स्टेशन पर पहुंच गए और युवती से पूछताछ करने लगे। इस दौरान युवक की कार्यकर्ताओं से बहस हो गई। इस दौरान युवती सही जवाब नहीं दे पा रही थी। बजरंग दल के महानगर गोरक्षा प्रमुख रजत ठाकुर ने बताया कि उन्हें सूचना मिली थी कि रामनगर निवासी हिंदू युवती को बुलंदशहर का रहने वाला मुस्लिम युवक बहलाफुसला कर गाजियाबाद ले जा रहा है। इसके बाद जब स्टेशन पहुंचे तो दोनों वहां मिल गए। स्टेशन पर राजीव, शुभम देशभक्त आदि पदाधिकारी भी पहुंच गए। सभी युवक और युवती को लेकर जीआरपी थाना पहुंचे। वहां लव जेहाद का आरोप लगाते हुए युवक की गिरफ्तारी की मांग करने लगे। जीआरपी प्रभारी ने उन्हें समझाबुझा कर शांत कराया। रजत ठाकुर ने बताया कि हमने युवक की गिरफ्तारी की मांग की है। जीआरपी थाना प्रभारी सुबोध कुमार ने बताया कि युवक और युवती को बजरंग दल कार्यकर्ता थाना लेकर आए थे। युवती के स्वजन को सूचना दे दी गई है और वह मुरादाबाद आ रहे हैं। उनके आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।

