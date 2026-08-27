मुआवजा राशि में हेरफेर: DD जांच में अमरोहा के अधिकारियों पर गिरी गाज, शासनादेश के उल्लंघन का आरोप

जागरण संवाददाता, मुरादाबाद। अमरोहा में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (एससी-एसटी) अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत पीड़ितों को मिलने वाली सहायता राशि में गड़बड़ी सामने आई है। मुरादाबाद मंडल के उपनिदेशक समाज कल्याण मो. मुश्ताक अहमद की पूरक जांच आख्या में जिला समाज कल्याण अधिकारी कार्यालय अमरोहा पर पुलिस से प्राप्त प्रस्तावों का परीक्षण किए बिना पीड़ितों को कम धनराशि का भुगतान कराने का आरोप है। इसमें तत्कालीन और वर्तमान जिला समाज कल्याण अधिकारियों व संबंधित पटल सहायकों को प्रथम दृष्टया जिम्मेदार माना है।

मंडलायुक्त ने 28 जुलाई को मिली उपनिदेशक की पहली जांच आख्या को अधूरा मानते हुए सात दिन में पूरक आख्या मांगी थी। चार अगस्त को जिला समाज कल्याण अधिकारी कार्यालय अमरोहा में दोबारा अभिलेखों की जांच की गई। इसमें वित्तीय वर्ष 2023-24, 2024-25, 2025-26 और 2026-27 के सभी संबंधित प्रकरणों का परीक्षण किया गया।

जांच में सामने आया कि एससी-एसटी एक्ट की धारा 3 (2)5ए के तहत अमरोहा में वर्ष 2023-24 में 21, वर्ष 2024-25 में 14, वर्ष 2025-26 में 16 और वर्ष 2026-27 में नौ प्रकरणों में भुगतान किया गया। इसके अलावा शिकायत में पांच अन्य प्रकरणों का भी उल्लेख था। जांच अधिकारी के अनुसार मुरादाबाद में समान प्रकृति के मामलों में शासनादेश के बिंदु 41 के अनुसार भुगतान किया गया, जबकि अमरोहा में कई मामलों में अलग तरीके से धनराशि स्वीकृत कराई गई। आरोप है कि इससे पीड़ितों को निर्धारित सहायता राशि से कम भुगतान हुआ।

पीड़ित को दो लाख रुपये के आधार पर दी गई सहायता स्वीकृत जांच में आदमपुर के मुकदमे में भारतीय दंड संहिता की धारा 363, 376, पाक्सो एक्ट की धारा 3/4 और एससी-एसटी एक्ट की धारा 3(2)5 के तहत कार्रवाई हुई थी। जांच आख्या के अनुसार शासनादेश की प्रविष्टि 44 में ऐसे मामले में पांच लाख रुपये तक सहायता का प्रावधान है, लेकिन पीड़ित को दो लाख रुपये के आधार पर सहायता स्वीकृत की गई।

जांच अधिकारी ने लिखा है कि प्रस्ताव में मेडिकल जांच और चिकित्सा रिपोर्ट संलग्न नहीं थी। इसके चलते जनपदीय स्वीकृति समिति ने महिला की लज्जा भंग से संबंधित प्रावधानों के तहत दो लाख रुपये का 75 प्रतिशत यानी 1.50 लाख रुपये भुगतान किया। हालांकि, जांच में यह भी पाया गया कि प्रथम सूचना रिपोर्ट में चार डाक्टरों की टीम की गवाही का उल्लेख था। ऐसे में जिला समाज कल्याण अधिकारी और पटल सहायक को प्रस्ताव का समुचित परीक्षण कर पुलिस विभाग से स्पष्ट आख्या मांगनी चाहिए थी।

पूरक जांच आख्या में स्पष्ट किया गया है कि अंतिम निर्णय जिला स्तरीय स्वीकृति समिति का होता है, लेकिन शासनादेश के अनुसार प्रस्ताव में सही तथ्य और निर्धारित धनराशि का परीक्षण कर अनुमोदन के लिए प्रस्तुत करना पटल सहायक और जिला समाज कल्याण अधिकारी की जिम्मेदारी है। जांच अधिकारी ने दोनों स्तरों पर शिथिलता पाते हुए संबंधित पटल सहायक और जिला समाज कल्याण अधिकारी को प्रथम दृष्टया दोषी माना है।

आख्या में तीन सितंबर 2022 से 16 नवंबर 2024 तक तत्कालीन जिला समाज कल्याण अधिकारी रहे स्वर्गीय आशीष कुमार और 17 दिसंबर 2024 से वर्तमान तक जिला समाज कल्याण अधिकारी रहीं पंखुड़ी जैन का नाम जिम्मेदार अधिकारियों के रूप में दर्ज किया गया है। संबंधित वित्तीय वर्षों में अलग-अलग पटल सहायकों की भूमिका भी जांच में चिह्नित की गई है।

मंडी धनौरा के मामले में भी कम भुगतान मंडी धनौरा का बीएनएस की धारा 69 और एससी-एसटी एक्ट की धारा 3(2)5 में मुकदमा था। जांच अधिकारी के अनुसार शासनादेश की प्रविष्टि 44(1) के तहत एफआईआर और आरोपपत्र के आधार पर पीड़ित या उसके आश्रित को पांच लाख रुपये के सापेक्ष 75 प्रतिशत यानी 3.75 लाख रुपये दिए जाने का प्रावधान था।