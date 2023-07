Amroha News: भरभरा कर गिरा मकान, मलबे में दबीं दादी व दो पोती; एक की हालत नाजुक

यूपी में लगातार बारिश जारी है। इस बारिश ने नदियों का जलस्तर बढ़ा दिया है। लगातार नदियां खतरे के निशान के ऊपर बह रही हैं। इसी बीच अमरोहा में एक दर्दनाक हादसा हुआ। यहां एक मकान गिर गया और इसके मलबे में दादी के साथ उसकी दो पोतियां दब गईं।

भरभरा कर गिरा मकान, मलबे में दबीं दादी व दो पोती; एक की हालत नाजुक

हसनपुर, संवाद सहयोगी। लगातार हो रही बारिश जानलेवा होती जा रही है। उत्तर प्रदेश में लगातार हो रही बारिश से मकान क्षतिग्रस्त हो रहे हैं। अमरोहा के हसनपुर में भी एक दर्दनाक हादसा हुआ। यहां वर्षा के चलते भरभरा कर एक किसान का मकान गिर गया। घटना के समय ग्रह स्वामी की माता अपनी दो मासूम पोतियों के साथ घर में थीं। मकान गिरने से वह मलबे में दब गईं। लोगों ने मलबा हटाकर मुश्किल से दादी पोतियों को बाहर निकाला। तीनों घायल हो गईं। एक पोती की हालत नाजुक है। मामला हसनपुर तहसील क्षेत्र के सैमला गांव का है। किसान गौतम सिंह का पक्का मकान गुरुवार को सुबह करीब 11 बजे वर्षा के चलते अचानक गिर गया। इसमें ग्रह स्वामी की माता 55 वर्षीय विमलेश देवी अपनी दो मासूम पोती वंशिका छह वर्ष तथा तनु दो वर्ष के साथ मकान में आराम कर रहीं थीं। गांव में मची हलचल मकान गिरने की सूचना से गांव में हलचल मच गई। लोग एकत्र होकर मौके पर पहुंचे। मलवा हटाकर दादी पोतियों को बाहर निकालकर अस्पताल में भर्ती कराया। तनु की हालत नाजुक है। उसका नगर के एक निजी अस्पताल में इलाज चल रहा है। उधर, मकान ढहने से घर में रखा सभी सामान नष्ट हो गया। हल्का लेखपाल सत्येंद्र कुमार ने गांव पहुंचकर मकान ढहने से हुए नुकसान की रिपोर्ट तैयार करके आला अधिकारियों को भेज दी है। तहसीलदार सुदीप ने बताया कि लेखपाल की रिपोर्ट के आधार पर पीड़ित परिवार की हरसंभव मदद कराई जाएगी।

