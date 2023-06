Amarnath Yatra Registration Moradabad News बता दें क‍ि जिले से करीब 5000 अमरनाथ यात्री अलग-अलग तिथियों में जाएंगे। अमरनाथ यात्रा से पहले फिटनेस सर्टिफिकेट व बैंक में पंजीयन कराकर तिथि निर्धारित करा रहा रहे हैं। जिस तिथि का पंजीयन होगा उसी तिथि में बेड़ा जाएगा। शिव भक्त अजय त्रिवेदी ने बताया कि एक जुलाई से अमरनाथ यात्रा शुरू हो चुकी है।

Amarnath Yatra : अमरनाथ यात्रा शुरू, बाबा अमरनाथ के दर्शनों को जाएंगे शिव भक्त

जासं, मुरादाबाद: अमरनाथ यात्रा एक जुलाई से शुरू हो रही है। लाइनपार से एक जुलाई को करीब 30 शिव भक्तों का बेड़ा जाएगा। एक जुलाई से 31 दिसंबर तक चलने वाली अमरनाथ यात्रा के तहत कई चरण में शिव भक्त बाबा अमरनाथ के दर्शनों को जाएंगे। पांच जुलाई, दस जुलाई, 15 जुलाई समेत आगे भी कई चरण में शिव भक्तों के जाने की तिथि निर्धारित है। शिव भक्तों की सेवा के लिए मुरादाबाद से भंडारे के शिविर भी बालटाल व अन्य जगह लगाए गए हैं। श्री शिव सेवक दिल्ली शाखा का ने पोषपत्री में शिविर लगाया है। जिसमें मुरादाबाद से गए सेवादारों ने टैंट, बिस्तर, भोजन, प्रकाश व्यवस्था से लेकर अमरनाथ यात्रियों के लिए जरूरी सामान का भी इंतजाम किया है। जिले से करीब 5000 अमरनाथ यात्री अलग-अलग तिथियों में जाएंगे। अमरनाथ यात्रा से पहले फिटनेस सर्टिफिकेट व बैंक में पंजीयन कराकर तिथि निर्धारित करा रहा रहे हैं। जिस तिथि का पंजीयन होगा, उसी तिथि में बेड़ा जाएगा। शिव भक्त अजय त्रिवेदी ने बताया कि एक जुलाई से अमरनाथ यात्रा शुरू हो चुकी है। श्री भोले भंडारी सेवा मंडल के महासचिव चंदर नागपाल ने बताया कि बालटाल में उनका भंडारा शुरू हो चुका है। 15 दिन पहले छह ट्रक व दो पिकअप से शिव भक्तों के लिए भोजन सामग्री पहुंच चुकी है।

Edited By: Mohammed Ammar