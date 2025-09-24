इंस्टाग्राम पर की दोस्ती, दुष्कर्म कर आरोपित ने बनाया अश्लील वीडियो

सिविल लाइंस क्षेत्र में इंस्टाग्राम पर दोस्ती कर किशोरी को युवक ने मिलने के बहाने बुला लिया। एक कमरे में ले जाकर किशोरी के साथ दुष्कर्म किया और अश्लील वीडियो बना लिया। वीडियो प्रसारित करने की धमकी देकर ब्लैकमेल कर 22 सितंबर को आरोपित ने दोबारा बुलाकर उसके साथ दुष्कर्म किया।

जागरण संवाददाता, मुरादाबाद। सिविल लाइंस क्षेत्र में इंस्टाग्राम पर दोस्ती कर किशोरी को युवक ने मिलने के बहाने बुला लिया। एक कमरे में ले जाकर किशोरी के साथ दुष्कर्म किया और अश्लील वीडियो बना लिया। वीडियो प्रसारित करने की धमकी देकर ब्लैकमेल कर 22 सितंबर को आरोपित ने दोबारा बुलाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। पुलिस ने किशोरी के पिता के शिकायती पत्र पर बुद्धि विहार निवासी आरोपित तनिष्क गुप्ता के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया।

बिजनौर जिले के नूरपुर क्षेत्र निवासी व्यक्ति ने सिविल लाइंस पुलिस को दिए शिकायती पत्र में बताया कि वह परिवार संग कैंप चौकी क्षेत्र में रहते हैं। 16 वर्षीय बेटी के पास अपना मोबाइल नहीं है। हालांकि, वह अपने पिता या मां के मोबाइल से इंस्टाग्राम चलाती है। इसपर ही किशोरी की जान पहचान सिविल लाइंस क्षेत्र स्थित इंजीनियरिंग कालेज में पढ़ने वाले तनिष्क गुप्ता से हो गई। तनिष्क ने अपनी बातों से किशोरी को जाल में फंसा लिया।

13 सितंबर को आरोपित ने किशोरी को मिलने बहाने से बुलाया और उसके साथ दुष्कर्म किया। मोबाइल में उसकी अश्लील वीडियो बना लिया। बाद में ब्लैकमेल करने लगा। 22 सितंबर को आरोपित तनिष्क उसके घर के पास आया और मारपीट की।