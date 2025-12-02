Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    10वीं के छात्र ने शिक्षक पर किया चाकू से हमला, जीजी हिंदू कॉलेज में हुई घटना से सनसनी

    By Abhishek Saxena Edited By: Abhishek Saxena
    Updated: Tue, 02 Dec 2025 11:59 AM (IST)

    मुरादाबाद के जीजी हिंदू इंटर कॉलेज में एक दसवीं के छात्र ने शिक्षक अरुण कुमार त्यागी पर चाकू से हमला कर दिया। घटना स्कूल के गेट पर हुई जब शिक्षक प्रवेश कर रहे थे। सीसीटीवी फुटेज से छात्र की पहचान हुई, जो डबल फाटक का रहने वाला है। शिक्षक खतरे से बाहर हैं और पुलिस मामले की जांच कर रही है।

    prefferd source google
    Hero Image

    सांकेतिक तस्वीर।

    जागरण संवाददाता, मुरादाबाद। जीजी हिंदू इंटर कॉलेज में मंगलवार सुबह उस समय हड़कंप मच गया, जब स्कूल के गेट पर एक छात्र ने शिक्षक अरुण कुमार त्यागी पर धारदार हथियार से हमला कर उन्हें घायल कर दिया। हमला सुबह करीब 9:24 बजे उस समय हुआ, जब अरुण कुमार त्यागी स्कूल में गेट से एंट्री कर रहे थे। हमलावर छात्र कक्षा 10 का बताया जा रहा है, जो डबल फाटक क्षेत्र का निवासी है। हमला करके वह बुध बाजार की ओर भाग गया।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    एक दिन पहले शिक्षक के डांटने से नाराज था छात्र

    कोतवाली पुलिस के अनुसार एक दिन पहले कक्षा में शिक्षक द्वारा डांट दिए जाने से छात्र नाराज था। इसी गुस्से में उसने गेट पर पहुंचते ही धारदार हथियार से वार कर दिया, जिससे शिक्षक की कमर पर गंभीर चोटें आईं। घटना के बाद कॉलेज परिसर में अफरा-तफरी मच गई और अन्य शिक्षक तुरंत मौके पर पहुंचे।

    पुलिस ने की जांच

    सूचना मिलते ही कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। प्रधानाचार्य कुलदीप बरनवाल ने बताया कि “शिक्षक पर गेट पर प्रवेश करते समय हमला किया गया है। पुलिस को तहरीर दी जा रही है। घायल शिक्षक 10वीं, 11वीं और 12वीं कक्षाओं को पढ़ाते हैं। पुलिस छात्र की तलाश कर रही है और मामले की जांच जारी है।