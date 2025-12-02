10वीं के छात्र ने शिक्षक पर किया चाकू से हमला, जीजी हिंदू कॉलेज में हुई घटना से सनसनी

जागरण संवाददाता, मुरादाबाद। जीजी हिंदू इंटर कॉलेज में मंगलवार सुबह उस समय हड़कंप मच गया, जब स्कूल के गेट पर एक छात्र ने शिक्षक अरुण कुमार त्यागी पर धारदार हथियार से हमला कर उन्हें घायल कर दिया। हमला सुबह करीब 9:24 बजे उस समय हुआ, जब अरुण कुमार त्यागी स्कूल में गेट से एंट्री कर रहे थे। हमलावर छात्र कक्षा 10 का बताया जा रहा है, जो डबल फाटक क्षेत्र का निवासी है। हमला करके वह बुध बाजार की ओर भाग गया।

एक दिन पहले शिक्षक के डांटने से नाराज था छात्र कोतवाली पुलिस के अनुसार एक दिन पहले कक्षा में शिक्षक द्वारा डांट दिए जाने से छात्र नाराज था। इसी गुस्से में उसने गेट पर पहुंचते ही धारदार हथियार से वार कर दिया, जिससे शिक्षक की कमर पर गंभीर चोटें आईं। घटना के बाद कॉलेज परिसर में अफरा-तफरी मच गई और अन्य शिक्षक तुरंत मौके पर पहुंचे।