विंध्यवासिनी मंदिर से तत्काल प्राइवेट CCTV कैमरे हटाने के निर्देश, न मानने वालों पर होगी सख्त कार्रवाई

जागरण संवाददाता, विंध्याचल (मीरजापुर)। मां विंध्यवासिनी धाम की सुरक्षा व्यवस्था को और अभेद्य बनाने के लिए शुक्रवार को पुरानी वीआईपी रोड स्थित गेट नंबर-एक के सेफ हाउस में जिलाधिकारी पवन कुमार गंगवार की अध्यक्षता में बैठक हुई। इसमें मंदिर परिसर, परिक्रमा पथ और सीसीटीवी निगरानी व्यवस्था की व्यापक समीक्षा करते हुए सुरक्षा से जुड़े कई अहम निर्णय लिए गए।

बैठक में मंदिर परिसर और परिक्रमा मार्ग पर कुछ लोगों द्वारा बिना अनुमति लगाए गए निजी सीसीटीवी कैमरों को सुरक्षा के लिहाज से गंभीर विषय माना गया। प्रशासन ने स्पष्ट किया कि मंदिर क्षेत्र में निगरानी व्यवस्था केवल अधिकृत एजेंसियों के माध्यम से ही संचालित होगी। किसी भी व्यक्ति को निजी कैमरे लगाने की अनुमति नहीं होगी।