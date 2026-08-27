चुनार के विहान ने तैराकी में जीता स्वर्ण, तीन रजत पदकों के साथ नेशनल में बनाई जगह

जागरण संवाददाता, चुनार (मीरजापुर)। सीबीएसई की जोन-वन बालक तैराकी प्रतियोगिता में चुनार के संत थामस स्कूल के कक्षा नौ के छात्र विहान उपाध्याय ने कठिन अभ्यास और लगन के बल पर शानदार प्रदर्शन करते हुए एक स्वर्ण और तीन रजत पदक हासिल किए।

24 से 27 अगस्त तक फिरोजाबाद के टूंडला स्थित श्री चौतन्य टेक्नो स्कूल में आयोजित प्रतियोगिता में उत्तर प्रदेश के साथ बिहार और झारखंड के विद्यालयों के खिलाड़ियों ने प्रतिभाग किया। विहान के उत्कृष्ट प्रदर्शन के दम पर उन्होंने सितंबर में भोपाल में होने वाली राष्ट्रीय प्रतियोगिता के लिए स्थान पक्का कर लिया।

विद्यालय के प्रधानाचार्य फादर संतोष कुमार ने बताया कि अंडर-14 बालक वर्ग में प्रतिभाग करते हुए विहान ने 50 मीटर फ्री स्टाइल में शानदार तैराकी करते हुए स्वर्ण पदक अपने नाम किया। उन्होंने 100 मीटर फ्री स्टाइल तथा 100 और 200 मीटर ब्रेस्ट स्टाइल में रजत पदक हासिल कर अपनी प्रतिभा का परिचय दिया।