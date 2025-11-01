बेमौसम बरसात के बाद क्रय केंद्रों पर क्यों पहुंचे यूपी के किसान? सुबह से ही लग गई लंबी लाइन

जागरण संवाददाता, कलवारी (मीरजापुर)। स्थानीय तहसील मड़िहान के अंतर्गत कलवारी स्थित राजकीय क्रय केंद्र पर शुक्रवार की रात से किसानों का जमावड़ा क्रय केंद्र पर टोकन लेने के लिए किसानों की भीड़ उमड़ी रही जबकि क्रय केंद्र प्रभारी जय प्रकाश यादव ने 1 नवंबर से धान खरीद का टोकन वितरित करने की बात कही।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

शनिवार के सुबह से ही किसान टोकन लेने के लिए राजकीय क्रय केंद्र पर पहुंचकर लाइन में लगकर टोकन प्राप्त किया। क्षेत्र में हो रही बरसात से धान की फसले जलमग्न है। क्षेत्र में बरसात की वजह की वजह से कटाई मड़ाई का कार्य बाधित है।

राजकीय क्रय केंद्र पर शनिवार की सुबह टोकन के लिए पहुंचे किसान पानी में भींगतें हुए धान बेचने के लिए नंबर लगाया। राजकीय क्रय केंद्र पर किसानों की सुविधाओं का ध्यान नहीं रखा गया। क्रय केंद्र पर किसी भी प्रकार की समस्या ना हो इसके लिए सुरक्षा व्यवस्था के लिए दो होमगार्ड की तैनाती की गई थी।