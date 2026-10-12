यूपी बोर्ड परीक्षाएं पांच से 24 फरवरी तक, मीरजापुर में 76,687 परीक्षार्थी देंगे इस बार परीक्षा

जागरण संवाददाता, मीरजापुर : माध्यमिक शिक्षा परिषद की ओर से कक्षा 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा 2027 की डेट शीट वेबसाइट पर जारी किया गया है। जारी शेड्यूल के मुताबिक 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं पांच फरवरी 2027 से शुरू होकर 24 फरवरी 2027 तक होंगी। जिला विद्यालय निरीक्षक राज कुमार दीक्षित ने बताया कि 10वीं व 12वीं कक्षा मिलाकर 76,687 परीक्षार्थी पंजीकृत हैं।

उन्होंने बताया कि बोर्ड परीक्षाएं दो पालियों में होंगी। इसमें सुबह की पाली सुबह 8:30 बजे से 11:45 बजे तक होगी। वहीं शाम की पाली दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 बजे तक होगी। जारी कार्यक्रम के अनुसार, शुरुआती 15 मिनट प्रश्नपत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं। सुबह की पाली में उत्तर लिखने का समय सुबह 8:45 बजे से 11:45 बजे तक, जबकि शाम की पाली में दोपहर 2:15 बजे से शाम 5:15 बजे तक बताया गया है।