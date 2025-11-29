Language
    मीरजापुर: तेज रफ्तार ट्रक की टक्कर से ट्रैक्टर पलटा, दो की मौत और चार घायल

    By Abhishek Saxena Edited By: Abhishek Saxena
    Updated: Sat, 29 Nov 2025 11:21 AM (IST)

    मीरजापुर के मड़िहान में तेज रफ्तार ट्रक ने ट्रैक्टर को टक्कर मार दी, जिससे ट्रैक्टर पलट गया। इस हादसे में ताऊ और भतीजे की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि चार लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। परिवार सोनभद्र से बेटी के घर बधाव देकर लौट रहा था। पुलिस ट्रक चालक की तलाश कर रही है।

    हादसे के बाद पलटा ट्रैक्टर।

    जागरण संवाददाता, मीरजापुर। मड़िहान के भांवा बाजार के पास शनिवार सुबह छह बजे तेज रफ्तार ट्रक ने एक ट्रैक्टर में टक्कर मार दी। टक्कर इतनी तेज थी कि ट्रैक्टर अनियंत्रित होकर सड़क पर पलट गया। हादसे में शंकर और उनके छोटे भाई के बेटे 15 साल के संदीप की मौके पर मौत हो गई और चार गंभीर रूप से घायल हो गए। सभी घायलों को मड़िहान सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है।

    तेज रफ्तार ट्रक ने मारी टक्कर

    मटिहानी गांव निवासी परिवार सोनभद्र के घोरावल के धनवाल गांव में बेटी के घर बधाव (पुत्र जन्म की खुशी में भेंट) देने गया था। शनिवार सुबह लौटते समय भांवा बाजार के पास पीछे से आ रहे ट्रक ने ओवरटेक करने के प्रयास में ट्रैक्टर में टक्कर मार दी। हादसे के बाद चालक ट्रक लेकर भाग गया। पुलिस सीसीटीवी आदि की मदद से उसकी तलाश कर रही है।