जागरण संवाददाता, मीरजापुर। विधान परिषद के वाराणसी खंड स्नातक एवं शिक्षक निर्वाचन के लिए मतदान 23 अक्टूबर को होगा। मतदान सुबह आठ बजे से आरंभ होकर संध्या चार बजे तक होगा। स्नातक के लिए 30 व शिक्षक निर्वाचन के लिए 14 मतदेय स्थलों पर मतदान होगा। राजकीय इंटर कालेज महुवरिया से 22 अक्टूबर को पोलिंग पार्टियां रवाना की जाएगी।

जनपद में स्नातक एमएलसी के लिए 25,701 और शिक्षक एमएलसी पद के लिए 2,905 मतदाता मतदान करेंगे। कुल 32 मतदान केंद्र और 44 मतदेय स्थल निर्धारित किए गए हैं। इनमें स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के 30 और शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के 14 मतदेय स्थल शामिल हैं। जिला निर्वाचन अधिकारी पवन कुमार गंगवार की ओर से मतदेय स्थल का प्रस्ताव अनुमोदित किया है। स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के केंद्रों पर केवल पात्र स्नातक मतदाता और शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के केंद्रों पर केवल पात्र शिक्षक मतदाता मतदान कर सकेंगे।

स्नातक एमएलसी के लिए इन बूथों पर मतदान

वाराणसी खंड स्नातक के लिए जनपद में तहसील सदर कार्यालय महुवरिया कक्ष एक, दो व तीन, नगर पालिका परिषद घंटाघर कक्ष एक व दो, क्षेत्र पंचायत कार्यालय सिटी कक्ष एक व दो, कार्यालय कोन चील्ह कक्ष एक, सीखड़ कक्ष एक, विजयपुर छानबे कक्ष एक व दो, लालगंज कक्ष एक, पड़री पहाड़ी कक्ष एक व दो, पटेहरा कला कक्ष एक, नरायनपुर चुनार कक्ष एक से चार, जमालपुर कक्ष एक व दो, हलिया कक्ष एक तथा प्राथमिक विद्यालय नदना हलिया कक्ष एक, प्राथमिक विद्यालय वैधा हलिया कक्ष एक में मतदान होगा। वहीं क्षेत्र पंचायत कार्यालय राजगढ़ कक्ष एक व दो, मझवां कक्ष एक व दो, नगर पालिका परिषद कार्यालय अहरौरा कक्ष एक व नगर पंचायत कछवा कक्ष एक में मतदान होगा।