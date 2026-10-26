मीरजापुर का टांडा फॉल: विंध्य की वादियों में कुदरत का करिश्मा, ब्रिटिश दौर के जल प्रबंधन की अनूठी मिसाल

जागरण संवाददाता, मीरजापुर। टांडा फॉल प्रकृति प्रेमियों के लिए अनुपम उपहार है। विंध्य पर्वत शृंखलाओं के बीच स्थित यह जलप्रपात शांत और मनोरम वातावरण के लिए जाना जाता है। ऊंची, घुमावदार चट्टानों से गिरता दूधिया पानी और आसपास के घने हरे जंगल यहां की सुंदरता बढ़ाते हैं।

पूर्वांचल का यह शांत पिकनिक स्थल ब्रिटिश कालीन जल-प्रबंधन प्रणाली का उदाहरण भी है। आज भी यह जलापूर्ति और पारिस्थितिकी तंत्र के लिए अहम जीवनदायिनी बना हुआ है। फोटो क्रेडिट- मीरजापुर की आधिकारिक वेबसाइट इतिहास और प्रकृति का संगम होने के कारण टांडा फाल प्रकृति प्रेमियों और छुट्टी का समय व्यतीत करने के लिए खास आकर्षण कर केंद्र है। हालांकि, पर्यटन की दृष्टि से यहां सुविधाओं की जरूरत है। टांडा प्रपात विंध्याचल की पहाड़ियों के बीच स्थित एक अत्यंत मनमोहक जलप्रपात है, जो अपनी प्राकृतिक शांति और सौंदर्य के लिए प्रसिद्ध है। यह झरना मुख्य रूप से वर्षा ऋतु में अपने पूरे शबाब पर होता है, जब ऊँचाई से गिरता हुआ पानी दूधिया सफेदी जैसा प्रतीत होता है।