मीरजापुर में सीवर और पेयजल पाइप डालने का काम पूरा, 31 दिसंबर को किया जाएगा हैंडओवर

जागरण संवाददाता, मीरजापुर। नगर में पिछले चल रहे पेयजल व सीवर पाइप डालने का काम लगभग पूरा हो चुका है। थोड़ा बहुत कार्य बचा हुआ है जिसे 31 दिसंबर 2025 तक पूरा करके खत्म कर दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश जल निगम नगरीय की ओर से नगरीय क्षेत्र में वर्ष 2023 से 203 किलोमीटर पाइप डालने का काम किया जा रहा है। जिसका 202.3 किलोमीटर का कार्य पूरा हो चुका है। अब केवल 700 मीटर काम बचा है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

सीवर डालने का काम मेमर्स ईएमएस गाजियाबाद की कंपनी कर रही है। 287 करोड़ रुपये से कार्य काे कराया जा रहा है। इसमें जीएसटी, राेड कटिंग व बनाने तथा अन्य कार्य का बजट शामिल है। इसी प्रकार वर्ष 2020 नगरीय इलाके में अमृत याेजना के तहत पेयजल की पाइप डाली जा रही है। यह याेजना 108 कराेड़ रुपये से पूरी की जानी है। कार्य को मेसर्स जीडीसीएल कंपनी न्यू दिल्ली कर रही है। कंपनी को 200 किलोमीटर पेयजल की पाइप डालनी है।

इसमें भी काम लगभग पूरा हो चुका है। टेस्टिंग का काम चल रहा है। दोनों कामाें को दिसंबर 31 तक पूरा करके हैंडओवर कर देना है। इसके बाद नाली का पानी सीवर से प्लांट में भेजा जाएगा। जहां से साफ करके गंगा या सिंचाई के लिए भेजा जाएगा । वहीं नगर में घर घर अमृत याेजना के तहत पेयजल का पानी पहुंचने लगेगा। नगर में तीन लाख सात हजार 661 उपभोक्ताओं को पेयजल का मिलेगा लाभ अमृत याेजना नगर में तीन लाख सात हजार 661 उपभोक्ताओं को पानी मिलेगा। इसके लिए लगातार कनेक्शन दिए जा रहे है। नगर में कुल 35426 लोगों को कनेक्शन दिया जा रहा है।

पेयजल के लिए पांच टंकिया बनाई गई नगरीय इलाके में अमृत याेजना के तहत लोगों को पानी उपलब्ध कराने के लिए पांच टंकियां बनाई है। इसमें , घंटाघर, आवास विकास कालोनी, घुरूहूपट्टी, मंडी समिति, जान्हवीं होटल के पास शामिल है। कुल 60 एमएलडी पानी प्रतिदिन लोगों को दिया जाएगा।

700 मीटर सीवर का काम बचा नगर में 700 मीटर सीवर के चेंबर बनाने सहित कुछ अन्य कार्य बचे हुए है। जिसमें इमामबाड़ा में 111 मीटर, मुकेरी बाजार मंडी व लालडिग्गी में 151 मीटर व राजस्थान इंटर कालेज के पास 65 मीटर गैंप का काम बचा हुआ है। इसके अलावा इमरती रोड पर 30 मीटर नाला पास कराने का काम बचा हुआ है। जिसे पूरा किया जा रहा है।