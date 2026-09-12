मीरजापुर में वज्रपात की चपेट में आने से छह महिलाओं समेत सात लोग झुलसे

जागरण संवाददाता, मीरजापुर : जनपद के अलग-अलग क्षेत्रों में शुक्रवार की शाम से लेकर रात के बीच वज्रपात की चपेट में आने से छह महिला समेत सात लोग झुलस गए। घटना की जानकारी होते ही स्वजन सभी को अस्पतालों में भर्ती कराया। यहां चिकित्सकों के अनुसार सभी की हालत स्थिर है।

सक्तेशगढ़ : चुनार क्षेत्र के समुदवां गांव गजराज अपनी पत्नी रिचा देवी के साथ रात लगभग नौ बजे भोजन करने के बाद अपने दूसरे घर सोने के लिए जा रहे थे। इसी बीच तेज बारिश के बीच गरज चमक के साथ गिरी वज्रपात की जद में आने से दंपती गंभीर रूप से झुलसकर अचेत हो गए। स्वजन एंबुलेंस से दोनों को सीएचसी राजगढ़ में भर्ती कराया, जहां इलाज चल रहा है। प्रभारी चिकित्सक डा.संत लाल ने बताया कि दंपती खतरे से बाहर है।