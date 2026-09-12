मीरजापुर में वज्रपात की चपेट में आने से छह महिलाओं समेत सात लोग झुलसे
मीरजापुर जनपद में शुक्रवार शाम से रात के बीच वज्रपात की चपेट में आने से छह महिलाओं समेत सात लोग ...और पढ़ें
HighLights
मीरजापुर में वज्रपात से सात लोग झुलसकर घायल हुए।
घायलों में छह महिलाएं और एक पुरुष शामिल हैं।
सभी घायलों की हालत स्थिर और खतरे से बाहर है।
जागरण संवाददाता, मीरजापुर : जनपद के अलग-अलग क्षेत्रों में शुक्रवार की शाम से लेकर रात के बीच वज्रपात की चपेट में आने से छह महिला समेत सात लोग झुलस गए। घटना की जानकारी होते ही स्वजन सभी को अस्पतालों में भर्ती कराया। यहां चिकित्सकों के अनुसार सभी की हालत स्थिर है।
सक्तेशगढ़ : चुनार क्षेत्र के समुदवां गांव गजराज अपनी पत्नी रिचा देवी के साथ रात लगभग नौ बजे भोजन करने के बाद अपने दूसरे घर सोने के लिए जा रहे थे। इसी बीच तेज बारिश के बीच गरज चमक के साथ गिरी वज्रपात की जद में आने से दंपती गंभीर रूप से झुलसकर अचेत हो गए। स्वजन एंबुलेंस से दोनों को सीएचसी राजगढ़ में भर्ती कराया, जहां इलाज चल रहा है। प्रभारी चिकित्सक डा.संत लाल ने बताया कि दंपती खतरे से बाहर है।
राजगढ़ : चितबिश्राव गांव निवासी राधिका शाम को अपने घर के बरामदे में बैठी थीं। इसी दौरान तेज बारिश शुरू होने के साथ वज्रपात गिरने से राधिका झुलसकर अचेत हो गईं। वज्रपात की आवाज सुनकर स्वजन पहुंचे और महिला काे सीएचसी ले गए।
देवरी : प्रयागराज के मेजा उरूवॉ निवासी 18 वर्षीय प्रीति बरी गांव स्थित अपने मायका में खाना बना रही थी कि वज्रपात की चपेट में आ गई। इसी तरह बरी गांव निवासी अंजोरो, सरिता व वीरपुर गांव निवासी गीता झुलस गई। झुलसी महिलाओं को पीएचसी हलिया में भर्ती कराया गया। जहां सभी की हालत स्थिर है।