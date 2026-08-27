चुनार में रक्षाबंधन से पहले खाद्य सुरक्षा को लेकर एसडीएम का सख्त एक्शन, 867 किलो खोवा नष्ट

जागरण संवाददाता, चुनार (मीरजापुर)। रक्षाबंधन पर्व से पहले खाद्य पदार्थों में मिलावट के खिलाफ प्रशासन और खाद्य सुरक्षा विभाग ने गुरुवार सुबह बड़ी कार्रवाई की। एसडीएम चुनार अनेग सिंह के नेतृत्व में दुर्गाजी मोड़ स्थित खोवा मंडी में अभियान चलाया गया।

प्रशासन और खाद्य सुरक्षा टीम को देखते ही खोवा कारोबारी अपना माल लावारिस छोड़कर मौके से भाग गए। टीम ने करीब 867 किलो खोवा को जब्त कराते हुए विनष्टीकरण की कार्रवाई कराई। पुलिस बल के साथ प्रशासनिक टीम के मंडी में पहुंचते ही खोवा कारोबारियों में अफरा-तफरी मच गई।