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चुनार में रक्षाबंधन से पहले खाद्य सुरक्षा को लेकर एसडीएम का सख्त एक्शन, 867 किलो खोवा नष्ट

By Gurpreet Singh ShammiEdited By: Abhishek sharma
Updated: Thu, 27 Aug 2026 01:33 PM (IST)

रक्षाबंधन से पहले चुनार में खाद्य सुरक्षा विभाग ने बड़ी कार्रवाई की। एसडीएम के नेतृत्व में 867 किलो मिलावटी खोवा ...और पढ़ें

चुनार में रक्षाबंधन से पहले मिलावटी खोवा पर एसडीएम का सख्त एक्शन।

चुनार में रक्षाबंधन से पहले मिलावटी खोवा पर एसडीएम का सख्त एक्शन।

HighLights

  1. रक्षाबंधन से पहले चुनार में खाद्य सुरक्षा कार्रवाई।

  2. एसडीएम के नेतृत्व में 867 किलो खोवा नष्ट।

  3. मिलावटी खोवा की अनुमानित कीमत 2.16 लाख रुपये।

जागरण संवाददाता, चुनार (मीरजापुर)। रक्षाबंधन पर्व से पहले खाद्य पदार्थों में मिलावट के खिलाफ प्रशासन और खाद्य सुरक्षा विभाग ने गुरुवार सुबह बड़ी कार्रवाई की। एसडीएम चुनार अनेग सिंह के नेतृत्व में दुर्गाजी मोड़ स्थित खोवा मंडी में अभियान चलाया गया।

प्रशासन और खाद्य सुरक्षा टीम को देखते ही खोवा कारोबारी अपना माल लावारिस छोड़कर मौके से भाग गए। टीम ने करीब 867 किलो खोवा को जब्त कराते हुए विनष्टीकरण की कार्रवाई कराई। पुलिस बल के साथ प्रशासनिक टीम के मंडी में पहुंचते ही खोवा कारोबारियों में अफरा-तफरी मच गई।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी रविशेखर कुशवाहा ने बताया कि अभियान के दौरान करीब 867 किलो खोवा जब्त कर नष्ट कराया गया, जिसकी अनुमानित कीमत 2.16 लाख रुपये है। अभियान में खाद्य सुरक्षा अधिकारी मड़िहान सुनील द्विवेदी, सदर अरविंद कुमार सिंह, कजरहट चौकी प्रभारी और चकगंभीरा चौकी प्रभारी पुलिस बल के साथ मौजूद रहे।

रक्षाबंधन समेत आगामी पर्वों को देखते हुए खाद्य पदार्थों में मिलावट रोकने और लोगों को सुरक्षित खाद्य सामग्री उपलब्ध कराने के लिए अभियान चलाया जा रहा है। मिलावटी खाद्य पदार्थ पाए जाने पर संबंधित के खिलाफ नियमानुसार कड़ी कार्रवाई की जाएगी।


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अनेग सिंह, एसडीएम चुनार।