जागरण संवाददाता, मीरजापुर। आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रभारी और सांसद संजय सिंह ने कहा कि एक छोर को बचाने में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने देश की पुलिस लगा दी। जब आपका वोट ही नहीं बचेगा, तो किस बात का लोकतंत्र है। किस बात का संसद और किस बात की विधानसभा।

कहा क‍ि मोदी जी किसी को भी नॉमिनेट करके सदन में बिठा दें। इतनी बड़ी चोरी पकड़ी गई है, बीजेपी के दफ्तर से लिस्ट जाती है कि किसका नाम काटना है। पार्टी जिस बूथ का और जितना नाम बताती है और उतना नाम ज्ञानेश कुमार काट देते हैं।

वोट चोरी का मामला है। 13 करोड़ 34 लाख लोगों का नाम पूरे देश में काट दिया गया। पूरे देश या दुनिया में सबसे बड़ी अराजक पार्टी भारतीय जनता पार्टी है। ज्ञानेश कुमार को जाना होगा और निष्पक्ष चुनाव कराना होगा।