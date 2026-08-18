मीरजापुर में तीन दिन से हो रही बारिश के चलते नदियों में उफान, पुल के ऊपर से बह रहा पानी, बाढ़ से आवागमन प्रभावित

जागरण संवाददाता, मीरजापुर। जनपद में तीन दिन से रुक-रुक कर हो रही बारिश के चलते गंगा के साथ ही छोटी नदियों का भी जलस्तर बढ़ने लगा है। हलिया क्षेत्र के अदवा बांध में पानी पड़ने से बांध के छह गेट को खोलकर 21000 क्यूसेक पानी अदवा नदी में बहाया जा रहा है। इसकी वजह से कई क्षेत्रों का आपसी संपर्क भी टूटने लगा है।

इस दौरान गांवों की सड़कों पर नदी का पानी आने से 51 गांवों का संपर्क टूट गया है। वहीं सोमवार की रात बकहर नदी के जलस्तर में वृद्धि के चलते घोरावल के रास्ते सोनभद्र जाने का संपर्क भी टूट गया है। नदी का पानी धुरकर पुल पर चढ़ने से वाहनों का आवागमन प्रभावित हो गया है। मड़िहान क्षेत्र के कलवारी से घोरावल होकर सोनभद्र जाने वाले को लगभग 20 किलोमीटर की अतिरिक्त दूरी तय कर मड़िहान के रास्ते सोनभद्र जाना पड़ रहा है।