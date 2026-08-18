Language
सब्सक्राइब करें
फोकस
विज्ञापन हटाएंसिर्फ खबर पढ़ें
News

मीरजापुर में तीन दिन से हो रही बारिश के चलते नदियों में उफान, पुल के ऊपर से बह रहा पानी, बाढ़ से आवागमन प्रभावित

By Anand Swaroop Chaturvedi Edited By: Abhishek sharma
Updated: Tue, 18 Aug 2026 11:12 AM (IST)

मीरजापुर में तीन दिन की बारिश से गंगा व अन्य नदियों का जलस्तर बढ़ गया है, जिससे अदवा बांध के गेट खोल दिए गए हैं। बाढ़ के कारण 51 गांवों का संपर्क टूट गया है और बकहर नदी में उफान से घोरावल-सोनभद्र मार्ग भी बाधित हो गया है।

HighLights

  1. तीन दिन की बारिश से मीरजापुर में नदियां उफान पर।

  2. अदवा बांध के छह गेट खोलकर 21000 क्यूसेक पानी बहाया गया।

  3. बाढ़ से 51 गांवों का संपर्क टूटा, घोरावल-सोनभद्र मार्ग बाधित।

जागरण संवाददाता, मीरजापुर। जनपद में तीन दिन से रुक-रुक कर हो रही बारिश के चलते गंगा के साथ ही छोटी नदियों का भी जलस्तर बढ़ने लगा है। हलिया क्षेत्र के अदवा बांध में पानी पड़ने से बांध के छह गेट को खोलकर 21000 क्यूसेक पानी अदवा नदी में बहाया जा रहा है। इसकी वजह से कई क्षेत्रों का आपसी संपर्क भी टूटने लगा है। 

इस दौरान गांवों की सड़कों पर नदी का पानी आने से 51 गांवों का संपर्क टूट गया है। वहीं सोमवार की रात बकहर नदी के जलस्तर में वृद्धि के चलते घोरावल के रास्ते सोनभद्र जाने का संपर्क भी टूट गया है। नदी का पानी धुरकर पुल पर चढ़ने से वाहनों का आवागमन प्रभावित हो गया है। मड़िहान क्षेत्र के कलवारी से घोरावल होकर सोनभद्र जाने वाले को लगभग 20 किलोमीटर की अतिरिक्त दूरी तय कर मड़िहान के रास्ते सोनभद्र जाना पड़ रहा है।

जबक‍ि पहाड़ी नद‍ियों में उफान होने की वजह से कई गांवों और क्षेत्रों का आपसी संंपर्क टूट चुका है। पानी बढ़ने से नद‍ियों के किनारे खेतों के जलमग्‍न होने और पशु चारे की द‍िक्‍कत भी बढ़ने लगी है। किसानों के पशुओं को ऊंचे स्‍थान पर पहुंचाने और चारे की समस्‍या भी स‍िर उठा रही है। पानी में कमी नहीं होने की वजह से माना जा रहा है क‍ि जल्‍द ही गांवों का रुख भी नद‍ियां कर सकती हैं। 