मध्य प्रदेश के जंगली हाथियों का जोड़ा मीरजापुर के लहुरियादह जंगल में पहुंचा, क्षेत्र में दहशत का माहौल

जागरण संवाददाता, ड्रमंडगंज (मीरजापुर)। मध्य प्रदेश के बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान से चलकर ड्रमंडगंज वनरेंज के महुगढ़ी जंगल तक पहुंचे हाथी और हथिनी का जोड़ा पिछले चार दिनों से जंगलों में घूम रहा है। मंगलवार की देर शाम हाथियों का यह जोड़ा लहुरियादह गांव के जंगल से सटे प्रयागराज जिले की सीमा पर देखा गया। वन विभाग की टीम जीपीएस ट्रैकर मशीन के माध्यम से लगातार हाथियों के जोड़े का लोकेशन पता करने में जुटी हुई है।

क्षेत्रीय वन अधिकारी ड्रमंडगंज रविशंकर शर्मा अपनी टीम के साथ हाथी और हथिनी का लोकेशन पता करने में लगे हुए हैं। वनरक्षक अनादि नाथ तिवारी ने बताया कि महुगढ़ी जंगल से निकलकर हाथियों का यह जोड़ा लहुरियादह जंगल में पहुंच गया है। घने जंगल में हाथियों के जोड़े की निगरानी की जा रही है। देर शाम को हाथियों का जोड़ा प्रयागराज जिले की सीमा से सटे लहुरियादह जंगल में दिखाई दिया। इस दौरान वनकर्मियों ने दूर से ही हाथी और हथिनी का फोटो और वीडियो भी बनाया।

इस घटना से क्षेत्र में दहशत का माहौल बना हुआ है। ग्रामीणों में भय का माहौल है, क्योंकि हाथियों का गांवों में प्रवेश करने से फसलों को नुकसान पहुंच सकता है। वन विभाग की टीम लगातार हाथियों की गतिविधियों पर नजर रखे हुए है और किसी भी स्थिति से निपटने के लिए तैयार है।