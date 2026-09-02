मध्य प्रदेश के जंगली हाथियों का जोड़ा मीरजापुर के लहुरियादह जंगल में पहुंचा, क्षेत्र में दहशत का माहौल
मध्य प्रदेश के बांधवगढ़ से आए हाथियों का एक जोड़ा चार दिनों से मीरजापुर के ड्रमंडगंज वनरेंज के जंगलों में ...और पढ़ें
HighLights
बांधवगढ़ से आए हाथियों का जोड़ा मीरजापुर के जंगल में।
वन विभाग जीपीएस से कर रहा लगातार निगरानी, ग्रामीणों को सतर्कता।
हाथियों के गांवों में प्रवेश से फसल नुकसान का डर।
जागरण संवाददाता, ड्रमंडगंज (मीरजापुर)। मध्य प्रदेश के बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान से चलकर ड्रमंडगंज वनरेंज के महुगढ़ी जंगल तक पहुंचे हाथी और हथिनी का जोड़ा पिछले चार दिनों से जंगलों में घूम रहा है। मंगलवार की देर शाम हाथियों का यह जोड़ा लहुरियादह गांव के जंगल से सटे प्रयागराज जिले की सीमा पर देखा गया। वन विभाग की टीम जीपीएस ट्रैकर मशीन के माध्यम से लगातार हाथियों के जोड़े का लोकेशन पता करने में जुटी हुई है।
क्षेत्रीय वन अधिकारी ड्रमंडगंज रविशंकर शर्मा अपनी टीम के साथ हाथी और हथिनी का लोकेशन पता करने में लगे हुए हैं। वनरक्षक अनादि नाथ तिवारी ने बताया कि महुगढ़ी जंगल से निकलकर हाथियों का यह जोड़ा लहुरियादह जंगल में पहुंच गया है। घने जंगल में हाथियों के जोड़े की निगरानी की जा रही है। देर शाम को हाथियों का जोड़ा प्रयागराज जिले की सीमा से सटे लहुरियादह जंगल में दिखाई दिया। इस दौरान वनकर्मियों ने दूर से ही हाथी और हथिनी का फोटो और वीडियो भी बनाया।
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हाथी और हथिनी के गांवों में प्रवेश करने की संभावना को देखते हुए वन विभाग की टीम सुरक्षा के दृष्टिकोण से ग्रामीणों को सतर्क रहने के लिए जागरूक कर रही है। सुरक्षा को लेकर वन विभाग की टीम ने ग्रामीणों से रात में घरों के बाहर बिजली या अन्य प्रकार की रोशनी न जलाने की अपील की है। एहतियात के तौर पर वन विभाग की टीम ने चरवाहों और ग्रामीणों को जंगलों की तरफ न जाने के लिए भी कहा है।
इस घटना से क्षेत्र में दहशत का माहौल बना हुआ है। ग्रामीणों में भय का माहौल है, क्योंकि हाथियों का गांवों में प्रवेश करने से फसलों को नुकसान पहुंच सकता है। वन विभाग की टीम लगातार हाथियों की गतिविधियों पर नजर रखे हुए है और किसी भी स्थिति से निपटने के लिए तैयार है।
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हाथियों के इस जोड़े की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए वन विभाग ने विशेष टीमों का गठन किया है। इन टीमों को हाथियों के व्यवहार और उनकी दिशा का अध्ययन करने के लिए प्रशिक्षित किया गया है। इसके साथ ही, ग्रामीणों को भी हाथियों के प्रति जागरूक किया जा रहा है ताकि वे सुरक्षित रह सकें।
इस प्रकार, मीरजापुर के लहुरियादह जंगल में हाथियों का आना एक गंभीर स्थिति उत्पन्न कर रहा है। वन विभाग की कोशिश है कि हाथियों को सुरक्षित तरीके से जंगल में वापस भेजा जा सके और ग्रामीणों को भी किसी प्रकार का नुकसान न हो। इस घटना ने यह भी स्पष्ट किया है कि मानव और वन्यजीवों के बीच संतुलन बनाए रखना कितना आवश्यक है। वन विभाग की सक्रियता और ग्रामीणों की जागरूकता से ही इस समस्या का समाधान संभव है।
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