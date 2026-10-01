जागरण संवाददाता, राजगढ़ (मीरजापुर)। सिरसी वन क्षेत्र के ददरा मुचलके रामपुर गांव में बुधवार की रात करीब 12 बजे के लगभग , गोविंद कोल के आंगन में करीब नौ फीट लंबा मगरमच्छ दिखाई देने से हड़कंप मच गया। मगरमच्छ को देखते ही परिवार के लोग सहम गए। सूचना फैलते ही ग्रामीण मौके पर पहुंच गए।

मगरमच्छ की मौजूदगी की सूचना तत्काल वन विभाग को दी गई। इसके बाद ग्रामीणों की नजर लगातार मगरमच्छ पर बनी रही और लोगों को उसके आसपास जाने से रोका गया। गुरुवार की भोर पहुचीं सिरसी वन विभाग की टीम ग्रामीणों की मदद से वनकर्मियों ने कड़ी मशक्कत शुरू की और काफी प्रयास के बाद करीब नौ फीट लंबे मगरमच्छ को सुरक्षित पकड़ लिया गया। मगरमच्छ के पकड़े जाने के बाद ग्रामीणों ने राहत की सांस ली।