मीरजापुर में सवारियों से भरी बस अनियंत्रित होकर पलटी, 12 से अधिक यात्री घायल

जागरण संवाददाता, मीरजापुर। ड्रमंडगंज क्षेत्र के बंजारी कलां से प्रयागराज सवारियों को लेकर जा रही बस सोमवार दोपहर रतेह गांव इंडियन आयल पेट्रोल पंप के पास अनियंत्रित होकर पलट गई। बस में क्षमता से अधिक यात्री सवार थे । घटना में 12 से अधिक यात्री घायल हो गए।सभी को स्थानीय स्तर के चिकित्सालय में ले जाया गया।

बस में सवार यात्रियों का आरोप है कि बस चालक शराब के नशे में गाड़ी चला रहा था। जिससे बस अनियंत्रित होकर सड़क किनारे जाकर पलट गई। बस में सवार यात्री ड्रमंडगंज, कोरांव,मेजा व प्रयागराज जाने के लिए बैठे हुए थे।

इसमें 28 वर्षीय प्रीतू निवासी मड़वा धनावल, 30 वर्षीय करिश्मा निवासी मड़वा धनावल, 14 वर्षीय साध्वी,35 वर्षीय सुमन निवासी हनुमना मध्यप्रदेश, 35 वर्षीय जय प्रकाश तिवारी 28 वर्षीय आशीष तिवारी निवासी बबुरा रघुनाथ सिंह हलिया, 28 वर्षीय अशोक निवासी बंजारी कलां,25 वर्षीया ललिता,36 वर्षीय गुलाब कली निवासी बंजारी कलां,28 वर्षीय प्रतिमा देवी निवासी महेशपुर,26 वर्षीया प्रतिभा निवासी बेलवनिया प्रयागराज,24 वर्षीय रंजीत,22 वर्षीया चंदा देवी निवासी गड़बड़ा गोकुल,26 वर्षीया पूजा पाल निवासी बंजारी कलां,32 वर्षीय अरविंद कुमार निवासी पवांरी कलां व 25 वर्षीया ज्योति निवासी विजयपुर घायल हो गई।

ग्रामीणों ने घायलों को बस से बाहर निकाला। सभी घायलों को रतेह चौराहा व ड्रमंडगंज स्थित निजी क्लीनिक पर ले गए। वहीं घायल यात्री अशोक तिवारी के दाएं पैर में गंभीर चोट को देखते हुए स्वजन निजी साधन से मंडलीय चिकित्सालय मीरजापुर ले गए। घायलों की स्थिति सामान्य बताई जा रही है।

ग्रामीणों की सूचना के आधे घंटे बाद स्थानीय पुलिस के पहुंचने पर बस में सवार यात्रियों और ग्रामीणों में आक्रोश रहा। ग्रामीणों का आरोप था कि घटना स्थल से महज डेढ़ किलोमीटर दूर थाना स्थित है। पुलिस के देर से आने पर बस चालक रामविलास भागने में सफल रहा। बस में सवार घायल महिला यात्री ज्योति ने बताया कि बस चालक ने शराब पी रखी थी और बस को लहराते हुए चला रहा था जिससे बस सड़क किनारे जाकर पलट गई।