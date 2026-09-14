मीरजापुर में मनरेगा बंद, नहीं मिला पारिश्रमिक, श्रमिक परेशान, 37 करोड़, 54 लाख बकाया

जागरण संवाददाता, मीरजापुर। मनरेगा योजना बंद हो गई है, उसके स्थान पर नई वीबी जी राम जी योजना आरंभ हो गई है। इसमें ग्रामीणों को काम तो मिल रहा है, लेकिन पुराना बकाया पारिश्रमिक का भुगतान लटका हुआ है। बकाया पारिश्रमिक का भुगतान न होने से ग्रामीणों को आर्थिक परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मनरेगा योजना में कराए गए कार्य का 37 करोड़, 54 लाख, 13 हजार रुपये बकाया है।

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) की जगह विकसित भारत-गारंटी फार रोजगार व आजीविका मिशन ग्रामीण (वीबी जी राम जी) योजना एक जुलाई से आरंभ हो गई है। ग्रामीण क्षेत्रों में मजदूरों को काम दिलाने के लिए पूर्व में संचालित मनरेगा योजना में तीन वर्षाें में लगभग 37 करोड़, 54 लाख, 13 हजार रुपये बकाया है। इसमें श्रम, सामग्री और प्रशासनिक खर्च भी शामिल है। इस बकाए के चलते अकुशल श्रमिकों के सामने आर्थिक संकट खड़ा हो गया है।