70 करोड़ से बनेगी देवापुर-भटौली पुल बाईपास सड़क, मीरजापुर से वाराणसी की दूरी 20 KM होगी कम
मीरजापुर में 70 करोड़ रुपये की लागत से देवापुर-भटौली घाट पुल तक दो लेन का बाईपास मार्ग बनेगा। ...और पढ़ें
HighLights
70 करोड़ की लागत से बनेगा देवापुर-भटौली बाईपास मार्ग।
मीरजापुर-वाराणसी की दूरी 20 किलोमीटर कम होगी।
भूमि अधिग्रहण के बाद जल्द शुरू होगा सड़क निर्माण।
जागरण संवाददाता, मीरजापुर। 70 करोड़ रुपये की लागत से देवापुर-भटौली घाट पुल तक दो लेन का बाईपास मार्ग बनेगा। इसके लिए कवायद शुरू कर दी गई है। सड़क निर्माण के लिए जमीन की खरीदारी भी शुरू कर दी गई है। इस मार्ग के बनने से मीरजापुर-वाराणसी की दूरी लगभग 20 किलोमीटर कम हो जाएगी।
अभी तक मीरजापुर से वाराणसी जाने के लिए भटौली की ओर से कोई मार्ग नहीं है। इसके चलते बड़े वाहनों को मीरजापुर-औराई मार्ग या मीरजापुर-चुनार मार्ग से आना-जाना होता है। इस दौरान वाहन चालकों को 20 किलोमीटर की दूरी अधिक तय करनी पड़ती है।
इसमें वाहन चालकों का समय तो बर्बाद होता ही है आर्थिक रूप से भी वाहन मालिकों को चपत लगती है इसको देखते हुए शासन की ओर से एनएच-135 से भटौली तक दो लेन का एक बाईपास मार्ग बनाने की योजना है। जिससे बाइक से लेकर बड़े वाहन तक भटौली पुल से जा सकें। इसको देखते हुए लोक निर्माण विभाग की ओर से प्रस्ताव बनाकर शासन को भेजा गया। जिसपर शासन से मंजूरी प्रदान कर दी गई।
यहां से बनेगी सड़क
वाराणसी-रीवा मार्ग एनएच 135 से भटौली पुल तक दो लेन का बाईपास मार्ग बनाया जाएगा। जिसके लिए कुल 70 करोड़ रुपये मंजूर कि गए हैं। इसमें 34 करोड़ रुपये की भूमि खरीदी जाएगी। इसके अलावा पेड़ों की कटाई जीएसटी सहित अन्य बजट शामिल है।
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यह सड़क एनएच 135 से होकर देवापुर-दुल्हपुर से शुरू होते हुए चेरूईराम, ककराही, माधोपुर, शिवमऊ, हुरूआ, भुईली दुबे, भुईली पांडेय, अक्सौली, बेदौली खुर्द, देवरी तक जाएगी। सड़क की लंबाई लगभग दस किलोमीटर होगी।
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भटौली-कछवां मार्ग से प्रतिदिन जाते हैं हजारों वाहन
भटौली-कछवां पुल से प्रतिदिन हजारों छोटे वाहन का आना-जाना होता है। रास्ता ठीक न होने के कारण यहां पर सुबह से शाम तक जाम लगा रहता है। हालांकि जिवती से कछवां तक चार मीटर मार्ग चौड़ी होना है, लेकिन यहां जमीन न मिलने के कारण मामला लटका पड़ा है।
देवापुर से भटौली तक दो लेन का बाईपास मार्ग बनाया जाएगा। इसके लिए शासन की ओर से 70 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं। भूमि की खरीदारी करने के बाद सड़क निर्माण का कार्य जल्द शुरू कराया जाएगा।
अशोक कुमार अधिशासी अभियंता, लोक निर्माण विभाग