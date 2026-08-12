70 करोड़ से बनेगी देवापुर-भटौली पुल बाईपास सड़क, मीरजापुर से वाराणसी की दूरी 20 KM होगी कम

जागरण संवाददाता, मीरजापुर। 70 करोड़ रुपये की लागत से देवापुर-भटौली घाट पुल तक दो लेन का बाईपास मार्ग बनेगा। इसके लिए कवायद शुरू कर दी गई है। सड़क निर्माण के लिए जमीन की खरीदारी भी शुरू कर दी गई है। इस मार्ग के बनने से मीरजापुर-वाराणसी की दूरी लगभग 20 किलोमीटर कम हो जाएगी।

अभी तक मीरजापुर से वाराणसी जाने के लिए भटौली की ओर से कोई मार्ग नहीं है। इसके चलते बड़े वाहनों को मीरजापुर-औराई मार्ग या मीरजापुर-चुनार मार्ग से आना-जाना होता है। इस दौरान वाहन चालकों को 20 किलोमीटर की दूरी अधिक तय करनी पड़ती है।

इसमें वाहन चालकों का समय तो बर्बाद होता ही है आर्थिक रूप से भी वाहन मालिकों को चपत लगती है इसको देखते हुए शासन की ओर से एनएच-135 से भटौली तक दो लेन का एक बाईपास मार्ग बनाने की योजना है। जिससे बाइक से लेकर बड़े वाहन तक भटौली पुल से जा सकें। इसको देखते हुए लोक निर्माण विभाग की ओर से प्रस्ताव बनाकर शासन को भेजा गया। जिसपर शासन से मंजूरी प्रदान कर दी गई।

यहां से बनेगी सड़क वाराणसी-रीवा मार्ग एनएच 135 से भटौली पुल तक दो लेन का बाईपास मार्ग बनाया जाएगा। जिसके लिए कुल 70 करोड़ रुपये मंजूर कि गए हैं। इसमें 34 करोड़ रुपये की भूमि खरीदी जाएगी। इसके अलावा पेड़ों की कटाई जीएसटी सहित अन्य बजट शामिल है।

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