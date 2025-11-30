मीरजापुर में चौकी प्रभारी लहंगपुर सहित तीन पुलिस कर्मी किए गए लाइन हाजिर
मीरजापुर जिले में लहंगपुर चौकी प्रभारी समेत तीन पुलिसकर्मियों को पुलिस अधीक्षक के आदेश पर लाइन हाजिर किया गया है। चौकी प्रभारी के खिलाफ कुछ शिकायतों के बाद यह फैसला लिया गया। अन्य दो पुलिसकर्मियों की भूमिका भी संदिग्ध मानी जा रही है। मामले की जांच जारी है, जिससे पुलिस विभाग में हड़कंप है।
जागरण संवाददाता, मीरजापुर। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सोमेन बर्मा ने लहंगपुर चौकी प्रभारी सहित तीन पुुलिस कर्मियों को शनिवार सुबह लाइन हाजिर कर दिया। यह कार्रवाई भारतीय जनता युवा मोर्चा के जिला मंत्री पुष्पेंद्र द्विवेदी की शिकायत पर हुई है।
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक से की गई शिकायत में बताया गया कि चौकी प्रभारी लहंगपुर मनाेज कुमार सिंह व सिपाही प्रवीण राय आए दिन आम जनता को परेशान कर रहे है। यही नहीं उनको गलत कार्यों में फंसाकर धन की उगाही करते है।
चाहे गोकशी की गाड़ी हाे या मादक पदार्थो की बिक्री का मामला हो हर किसी में वसूली का कार्य करते है। सही कार्य के लिए भी काेई न्याय नहीं पा रहा है, क्योंकि यह लोग विपक्षी से तुरंत रुपये की डिमांड कर लेते है।
आरोप है कि इनकी तैनाती के बाद से मस्जिदों के साउंड भी बढ़वा दिए हैं। इनका विशेष वर्ग के साथ खास रिश्ता बनने लगा है। इसलिए इनकी जांच कराकर कार्रवाई की जाए। उधर चौकी प्रभारी लहंगपुर की ओर से एक व्यक्ति को पैर से मारने व सिपाहियाें द्वारा रुपये लेने का वीडियाे इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित होने पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने मामले की जांच कराई।
जांच के बाद शिकायत सही मिलने पर लहंगपुर चौकी प्रभारी मनोज कुमार सिंह, मुख्य आरक्षी प्रवीण राय व आरक्षी पंकज कुशवाहा को लाइन हाजिर कर दिया। साथ इनके खिलाफ विभागीय जांच भी बैठा दी।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।