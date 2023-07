Mirzapur News: सक्तेशगढ़ के परमहंस आश्रम पहुंचे संघ प्रमुख मोहन भागवत, महाराज अड़गड़ानंद से करेंगे मुलाकात

Mirzapur News संघ प्रमुख मोहन भागवत गुरुवार सुबह 11 बजकर 20 मिनट पर सक्तेशगढ़ स्थित परमहंस आश्रम पहुंचे। यहां उन्होंने सबसे पहले परिसर में धुनी पर मत्था टेका और पूजन-अर्चन किया। आश्रम परिसर में मौजूद लोगों से बातचीत की। दोपहर बाद 3 बजकर 30 मिनट पर महाराज अड़गड़ानंद जी मुलाकात करेंगे। शुक्रवार सुबह देवरहा हंस बाबा से आशीर्वाद प्राप्त करेंगे।

सक्तेशगढ़ के परमहंस आश्रम पहुंचे संघ प्रमुख मोहन भागवत, महाराज अड़गड़ानंद से करेंगे मुलाकात

जागरण संवाददाता, मीरजापुर : संघ प्रमुख मोहन भागवत गुरुवार सुबह 11 बजकर 20 मिनट पर सक्तेशगढ़ स्थित परमहंस आश्रम पहुंचे। यहां उन्होंने सबसे पहले परिसर में धुनी पर मत्था टेका और पूजन-अर्चन किया। आश्रम परिसर में मौजूद लोगों से बातचीत की। दोपहर बाद 3 बजकर 30 मिनट पर महाराज अड़गड़ानंद जी मुलाकात करेंगे। देवरहा हंस बाबा से प्राप्त करेंगे आशीर्वाद राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सर संघचालक मोहन भागवत शाम को विंध्याचल क्षेत्र के महुआरीकलां स्थित देवरहा हंस बाबा आश्रम पहुंचेंगे। रात्रि विश्राम वहीं करेंगे। शुक्रवार सुबह देवरहा हंस बाबा से आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। यहां वह अखंड भारत निर्माण का संकल्प लेने के साथ ही हनुमानजी की पूजा-अर्चना कर प्रसाद स्वरूप 51 मन लड्डू चौथी बार चढ़ाएंगे।

Edited By: Abhishek Pandey